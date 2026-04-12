بعد مواجهة فولهام | إشادة خاصة من جيمي ريدناب بـ محمد صلاح .. وتحيّة جماهيرية مؤثرة

أشاد النجم الإنجليزي السابق جيمي ريدناب باللفتة المميزة التي قام بها الدولي المصري محمد صلاح عقب مباراة فريقه ليفربول أمام فولهام، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوز مستحق على ملعب أنفيلد

واحتضن ملعب أنفيلد اللقاء الذي انتهى بفوز ليفربول بهدفين دون رد، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية في مشواره للحفاظ على اللقب. وقدم محمد صلاح أداءً مميزًا خلال اللقاء، حيث شارك أساسيًا وتمكن من تسجيل الهدف الثاني بطريقة رائعة، مؤكدًا قيمته الفنية الكبيرة داخل الفريق.

ظهور مميز في مباراة خاصة

وتعد هذه المباراة الأولى لصلاح على ملعب أنفيلد منذ إعلان رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وهو ما منح اللقاء طابعًا عاطفيًا خاصًا. وحرص الجهاز الفني على استبداله في الدقيقة 90، ليمنح الجماهير فرصة تحيته تقديرًا لما قدمه بقميص الفريق طوال سنواته.

تحية جماهيرية مؤثرة

وعقب صافرة النهاية، توجه محمد صلاح لتحية جماهير ليفربول في مشهد مؤثر، حيث تبادل الطرفان التصفيق في لقطة تعكس العلاقة القوية بين اللاعب والجماهير. ولم يكن صلاح وحده، بل رافقه زميله آندي روبرتسون، الذي أعلن هو الآخر رحيله عن النادي مؤخرًا.

تصريحات ريدناب: أسطورة لا تُنسى

وفي الاستوديو التحليلي لشبكة سكاي سبورتس، عبّر جيمي ريدناب عن إعجابه الكبير بتصرف صلاح، مؤكدًا أنه يتمنى له نهاية مثالية مع الفريق. وأضاف أن النجم المصري يُعد لاعبًا فريدًا ومحترفًا من الطراز الرفيع، مشددًا على أنه أحد أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز بلا شك