محمد صلاح يسجل.. ليفربول يتقدم 2\0 على فولهام في الدوري الإنجليزي

تقدم فريق ليفربول على نظيره فولهام، بثنائية نظيفة، في الشوط الأول، في إطار الجولة الثانية والثلاثون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول تواجد الدولي المصري محمد صلاح، في قيادة خط الهجوم.

وجاءت ثنائية ليفربول عن طريق ريو نجوموها ومحمد صلاح في الدقيقتين 36، 40.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: مامارادشفيلي.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - فريمبونج - روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - كورتيس جونز - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح - نجوموها - كودي جاكبو.

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، فيما يأتي فريق فولهام في المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة.