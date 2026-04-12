إذا ضاق الأمر اتسع.. علي جمعة يكشف عن قاعدة مهمة في الشريعة الإسلامية

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والتيسير؛ قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، ويقول سبحانه: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} [النساء: 28].

وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: «ما خُيِّرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، وكان أبعدَ الناس عن الإثم» [أخرجه البخاري ومسلم]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: قيل لرسول الله: أيُّ الأديان أحبُّ إلى الله؟ قال: «الحنيفية السمحة» [رواه أحمد].

وقال علي جمعة، إن من هذا المعنى قرر الأصوليون أن المشقة تجلب التيسير، وأنه إذا ضاق الأمر اتسع؛ فهو دين سماحةٍ ويُسرٍ وسهولة.

وقد أمر رسولنا الكريم المسلمَ أن يكون سمحًا في معاملته، متيسِّرًا في خُلُقه، حتى يُسمح له من الله تعالى؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: «اسمحْ يُسمَحْ لك» [رواه أحمد].

وقد بيَّن الحافظ المناوي معنى هذا الحديث فقال: «اسمح يُسمح لك»؛ أي: عامل الخلق، الذين هم عيال الله وعبيده، بالمسامحة والمُساهلة، يعاملك سيدُهم بمثل ذلك في الدنيا والآخرة، وقال بعض الحكماء: «أحسنْ إن أحببت أن يُحسَن إليك، ومن قلَّ وفاؤه كثر أعداؤه».

وأوضح علي جمعة، أن هذا من الإحسان المأمور به في القرآن، المتعلق بالمعاملات، وهو حثٌّ على المساهلة في المعاملة، وحسن الخلق، وهو من سخاوة الطبع، وحقارة الدنيا في القلب، فمن لم يجده من طبعه فليتخلَّق به؛ فعسى أن يسمح له الحق بما قصَّر فيه من طاعته، وما عسر عليه من الانقياد إليه، إذا أوقفه بين يديه لمحاسبته [فيض القدير].

وتابع علي جمعة: وقد أخبرنا رسولنا المصطفى أن هذه الأمة مبعوثة بالتيسير لا بالتعسير، وأن الله ابتعثها رحمةً بعباده لا مشقةً عليهم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابيٌّ فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي: «فإنما بُعثتم ميسرين، ولم تُبعثوا معسرين».