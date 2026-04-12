رئيسة القومي للمرأة تشهد قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية وتُهنئ البابا تواضروس

شهدت المستشارة أمل عمار، مساء اليوم قداس عيد القيامة المجيد، والذي أُقيم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، وبحضور عدد من السادة الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وتقدمت المستشارة أمل عمار بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، معربةً عن أصدق تمنياتها لقداسته بموفور الصحة والعافية، وأن تواصل مصرنا الغالية مسيرة التنمية والتقدم في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التعايش المشترك والوحدة الوطنية بين جميع أبنائها، مشيدةً بما تعكسه هذه المناسبات من قيم التسامح والسلام والمحبة، التي تمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمع المصري وتعزيز استقراره.