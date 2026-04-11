قومي المرأة الإسماعيلية يعقد دورات تدريبية لتعلم الخياطة والباترون بالقنطرة

أعلن فرع المجلس بالإسماعيلية، برئاسة لبنى زكي مقررة الفرع، عن عقد دورات تدريبية مكثفة لتعليم حرفة الخياطة وأصول "الباترون" وذلك في مقر المشغل التابع للمجلس القومي للمرأة بقريتي الأبطال والسلام بمركز ومدينة القنطرة شرق.

جاء ذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتحت رعاية اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وبدعم وتوجيهات المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

واستهدفت هذه التدريبات مجموعة من سيدات مركز ومدينة القنطرة شرق.



تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود المجلس المستمرة لتمكين المرأة اقتصاديًّا، حيث شمل التدريب:



أساسيات رسم الباترون: تعلم القواعد العلمية لتصميم الملابس.

فنون القص: التدريب العملي على التعامل مع مختلف أنواع الأقمشة.



التمكين الحرفي: إكساب السيدات مهارات إنتاجية تؤهلهن لسوق العمل.

وأشارت لبنى زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية أن هذه التدريبات لا توفر للسيدات مصدرًا للدخل فحسب، بل تمنحهن أيضًا القدرة على دعم أسرهن والمساهمة في عجلة الإنتاج المحلي، فهي ليست مجرد تعليم حرفة، بل هي بوابة لفتح آفاق جديدة نحو العمل الحر والاعتماد على الذات، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء أسرة مصرية قوية ومنتجة.