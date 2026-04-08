القومي للمرأة يطلق برنامج التثقيف المالي داخل الجامعات لتمكين الطالبات

انطلقت فعاليات برنامج التثقيف المالي داخل الجامعات ، حيث يواصل المجلس القومي للمرأة جهوده لتمكين الفتيات وتنمية قدراتهن في مختلف المجالات، وعلى رأسها التمكين الاقتصادي وتعزيز الوعي المالي.



وأوضحت داليا سعيد مدير عام السكرتارية التنفيذية ومنسقة مشروعى التثقيف المالي وريادة الأعمال ان المجلس القومى للمرأة نفذ برنامج التثقيف المالي «التعامل الرشيد مع أموالي» مستهدفًا طالبات الجامعات، انطلاقًا من أهمية الوعي المالي في دعم الاستقلال الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المستقبلي للفتيات. وقد بدأ التنفيذ بمحافظة أسيوط داخل جامعة أسيوط التكنولوجية، على أن يستمر التدريب لمدة خمسة أيام متتالية.



وأكدت أن البرنامج يُنفذ وفق منهجية تدريبية دولية معتمدة صادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي تُعد من أبرز المنهجيات العالمية في تنمية مهارات ريادة الأعمال والإدارة المالية، حيث تعتمد على أساليب تفاعلية وتطبيقات عملية تسهم في بناء قدرات المشاركات بشكل فعّال ومستدام، وقد طُبقت هذه المنهجية في أكثر من 100 دولة حول العالم لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز فرص العمل.



ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور التدريبية التي تهدف إلى تنمية مهارات الطالبات، من بينها تحديد الأهداف المالية، والتمييز بين الرغبات والاحتياجات، وإعداد موازنة مالية شخصية، إلى جانب التعريف بأنواع البطاقات المصرفية وطرق استخدامها بشكل آمن ومسؤول، بما يساعد على تجنب المديونية، فضلًا عن تناول موضوعات مرتبطة بالإدارة الرشيدة للأموال.