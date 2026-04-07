انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
عاجل
فتى 14 عاما وراء استبعاد ايطاليا من المشاركة في كأس العالم.. ماذا فعل؟
فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي .. التفاصيل الكاملة
مصطفى بكري : القيادة السياسية تدير الأزمة الاقتصادية بحكمة
بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة والبنك الدولي يناقشان آفاق تعزيز فرص العمل اللائق للمرأة ودعم مشاركتها الاقتصادية

المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي يناقشان آفاق تعزيز فرص العمل اللائق للمرأة ودعم مشاركتها الاقتصادية
المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي يناقشان آفاق تعزيز فرص العمل اللائق للمرأة ودعم مشاركتها الاقتصادية
أمل مجدى

ضمن فعاليات ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان “التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر”، عُقدت الجلسة الثانية بعنوان “ما هي آفاق توفير المزيد من فرص العمل الجيدة للمرأة؟”، حيث تناولت سبل دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز فرص مشاركتها الفاعلة في سوق العمل.
أدارت الجلسة الأستاذة جيهان توفيق رئيس الادارة المركزية لشؤون ادارة المجلس القومى للمرأة .

وخلال الجلسة، استعرضت الأستاذة ميراي أوفاديا، كبيرة الاقتصاديين في الحماية الاجتماعية بمجموعة البنك الدولي، ورقة عمل بعنوان “اتجاهات سوق العمل ومواصفات المهارات”، والتي أعدتها بالتعاون مع الأستاذة إيمان حلمي، كبيرة الاقتصاديين بالمجموعة.

وأوضحت أن تعزيز فرص دخول المرأة، وخاصة المرأة المعيلة، إلى سوق العمل بعد فترات الانقطاع يسهم بصورة كبيرة في دعم الاستقرار الاقتصادي للأسر وتحسين مستويات المعيشة، إلى جانب دوره المهم في تعزيز الحماية الاجتماعية والحد من مخاطر الفقر.

كما أشارت إلى تنوع مجالات مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تتواجد بفاعلية في قطاع الزراعة، إلى جانب العديد من القطاعات الخدمية والمهنية، ومنها الإدارة، والتصنيع، والخدمات، والهندسة، والتصميم المعماري، واقتصادات الرعاية، بما يعكس اتساع نطاق مساهمتها في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية.

وأكدت أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى دعم مشاركة المرأة من خلال تطوير المهارات، وتحسين إتاحة المعلومات المتعلقة بفرص العمل، وتعزيز آليات الربط بين الباحثات عن عمل وأصحاب الأعمال، فضلًا عن الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والحوافز الداعمة للتمكين الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، استعرضت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق، نتائج دراسة تناولت أوضاع المرأة بين التعدادين الاقتصاديين (2017/2018) و**(2022/2023)**، وذلك في إطار متابعة مؤشرات التمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بصيرة، وضمن جهود مرصد المرأة المصرية.

وأشادت بالجهود التي تبذلها الدولة والمجلس القومي للمرأة لدعم وتمكين المرأة، مؤكدة أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 يمثل خطوة محورية في تعزيز مشاركتها الاقتصادية، إلى جانب ما تتضمنه رؤية مصر 2030 من أهداف تدعم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. كما أكدت أهمية الإتاحة المنتظمة للبيانات في التوقيتات المناسبة بما يسهم في دعم كفاءة صنع السياسات واتخاذ القرار.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة حنان جرجس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، دور المرصد الوطني المصري للمرأة في توفير المؤشرات ولوحات المعلومات التي تدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة.

وأوضحت أن المرصد أُنشئ لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، من خلال رصد المؤشرات المرتبطة بمحاورها المختلفة، إلى جانب دوره في دعم منظومة البيانات الخاصة بأوضاع المرأة المصرية، عبر تنفيذ المسوح واستطلاعات الرأي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة تضم البيانات والمؤشرات والدراسات ذات الصلة، يتم تحديثها بشكل مستمر لربط النتائج بالمستهدفات الوطنية.

كما أكدت أن المرصد يعمل بشكل مستقل بما يضمن الحيادية والشفافية، ويسهم في تقديم توصيات داعمة لمتخذي القرار بما يعزز تسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

بينهم عزت والشاطر .. المحكمة تلزم المتهمين فى قضية التخابر بدفع 7 مليارات جنيه

المتهم

جريمة في بيت العيلة.. العم يعاشر ابنتي شقيقه القاصرتين ويحملان منه في المنوفية

المجني عليه

قضوا عليه في عزا أخته .. السجن 15 عاما لقاتلي مسن المنوفية

بالصور

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد