القومي للمرأة يهنئ القاضية سالي الصعيدي لندبها مساعدًا لوزير العدل لشئون حقوق الإنسان

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى القاضية سالي الصعيدي، بمناسبة موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندبها مساعدًا لوزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، في خطوة تعكس الثقة في كفاءة القاضيات المصريات ودورهن المتنامي داخل المنظومة القضائية.



وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذا القرار يعد تقديرًا لمسيرة القاضية سالي الصعيدي المهنية المتميزة وخبراتها القانونية الواسعة، كما يعكس ما وصلت إليه القاضيات المصريات من مكانة رفيعة داخل السلك القضائي، وقدرتهن على الاضطلاع بمسؤوليات مهمة تسهم في دعم وتعزيز منظومة العدالة وحقوق الإنسان.



وأضافت رئيسة المجلس أن القاضيات المصريات يواصلن تحقيق النجاحات وإثبات الكفاءات والجدارة في مختلف مواقع العمل القضائي، بما يدعم الدولة المصرية في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات، كنموذج للمرأة المصرية في مواقع صنع القرار.