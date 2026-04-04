قومي المرأة ينظم تدريبا لريادة الأعمال للسيدات ضمن برنامج "رابحة"

في إطار جهود المجلس القومي للمرأة ، لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قدرات السيدات على إدارة وتطوير مشروعاتهن، نظم المجلس تدريبًا متخصصًا لريادة الأعمال للسيدات ، وذلك ضمن برنامج "رابحة" ،

الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومركز ريادة الأعمال والابتكار أنسي ساويرس بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالشراكة مع حكومة كندا.

استهدف التدريب ١٧ سيدة من صاحبات المشروعات القائمة أو من لديهن أفكار مشروعات قابلة للتنفيذ، واستمر لمدة 5 أيام،

أكدت الأستاذة مى محمود ، أن المجلس يحرص على إتاحة الفرصة لمشاركة السيدات في مختلف المحافظات، بما في ذلك السيدات ذوات الإعاقة، للاستفادة من هذه البرامج التدريبية المتخصصة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز دورها في عملية التنمية.

تضمن التدريب مجموعة من الجلسات التدريبية المتخصصة التي تناولت موضوعات ريادة الأعمال، والتخطيط المالي، والتسويق، إلى جانب تنمية المهارات الشخصية، بما يسهم في دعم قدرات المشاركات على تطوير مشروعاتهن وزيادة فرص نجاحها واستدامتها.

حضر الختام الأستاذة مى محمود مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، والأستاذة نورا رافع مديرة برنامج رابحة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة والأستاذة كارين فانوس منسقة برنامج رابحة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة والأستاذ خالد بهادير مدير برنامج رابحة بالجامعة الأمريكية في القاهرة والاستاذة هانزادا الشريف منسقة البرنامج بالمجلس القومي للمرأة وعدد من المدربين المختصصين.