قومي المرأة بالإسماعيلية يستهدف 894 مواطنًا ضمن حملات "الإرشاد النفسي وتنمية الأسرة" بأبوصوير والقنطرة غرب

أعلن فرع المجلس بالإسماعيلية برئاسة لبنى زكي، مقررة الفرع، عن ختام فعاليات حملات "الإرشاد النفسي وتنمية الأسرة" التي استهدفت مركزي أبوصوير والقنطرة غرب، تنفيذًا للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، و تحت رعاية اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، و في إطار توجيهات المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.

استمرت الحملة على مدار أربعة أيام متتالية في الفترة من ٢٨ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٦، ونجحت في الوصول إلى ٨٩٤ مستفيدًا من السيدات والرجال، وشملت الفعاليات القرى والعزب التابعة للمراكز التالية:

مركز أبوصوير: (أبوصوير المركز، أبوصوير البلد، المنايف، الواصفية، سبع آبار الغربية والشرقية).

مركز القنطرة غرب: (أبوخليفة، الرياح).

وأشارت لبنى زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية إلى أن الحملة تناولت برنامجًا توعويًا شاملًا يهدف إلى بناء أسرة متماسكة ومستقرة، من خلال عدة محاور رئيسية:

بناء الأسرة: التوعية بمفهوم الزواج وأسس اختيار شريك الحياة المناسب، مع التأكيد على الالتزام بالسن القانوني للزواج والتحذير من مخاطر الزواج المبكر.

الصحة الإنجابية: التثقيف حول مراحل الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية، ومميزات الولادة الطبيعية وأضرار الولادة القيصرية هذا إلى ضرورة اتباع الممارسات الصحية السليمة بعيدًا عن الموروثات الخاطئة.

التربية الإيجابية: كيفية تنشئة الأبناء تربية صالحة لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات الحياة وتحمل المسؤولية الوطنية والمجتمعية.

ويأتي هذا في إطار جهود الدولة لتعزيز دور مكتب شكاوى المرأة في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي بجانب دوره القانوني، لضمان حياة كريمة للأسرة المصرية.