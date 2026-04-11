باحتفالية فنية كبرى | مدحت شلبي يشارك في دعم أطفال التوحد .. صور

شارك كابتن مدحت شلبي في دعم ذوي التوحد من خلال مشاركته لدعم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك خلال احتفالية كبيرة، أُقيمت في أحد أكبر الفنادق، بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بمجال التربية الخاصة،



وشهدت الاحتفالية حضور عدد من النجوم والإعلاميين، من بينهم الفنان حماده هلال والفنان محمد ثروت، وسامح حسين، وبشرى، والإعلامية مي حلمي، والإعلامي الرياضي الكابتن مدحت شلبي، إلى جانب حمزة العيلي، وأحمد يونس، وفريق بلاك تيما، والموزع احمد عادل والنجمه سوزان نجم الدين، والاعلامي أحمد عز والناقده الفنيه علا رضوان ،في دعم واضح لموضوع التوعية باضطراب طيف التوحد.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي باضطراب طيف التوحد، ودعم دمج الأطفال في المجتمع، وتوفير بيئة تعليمية وعلاجية متكاملة تسهم في تحسين جودة حياتهم.

