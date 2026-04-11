تعاون موسيقي لافت بين Lady Gaga وDoechii في أغنية “RUNWAY”

شهدت الساحة الموسيقية العالمية إصدار عمل مشترك جديد يجمع بين النجمة العالمية Lady Gaga والفنانة الصاعدة Doechii في أغنية بعنوان “RUNWAY”، والتي طُرحت رسميًا في 9 أبريل عبر شركة Interscope Records، وذلك ضمن مشروع فني مرتبط بالفيلم المرتقب The Devil Wears Prada ٢



ويأتي هذا الإصدار الموسيقي كجزء من التمهيد الدعائي للفيلم المنتظر عرضه في دور السينما خلال شهر مايو المقبل، في خطوة تجمع بين عالم الموسيقى والسينما والموضة في آن واحد، وتعكس الطابع العام للعمل السينمائي الذي يركز على الأزياء والظهور والهوية البصرية.



طابع موسيقي يعزز الثقة والهوية الذاتية



تحمل أغنية “RUNWAY” طابعًا إيقاعيًا عصريًا يركز على مفاهيم الثقة بالنفس والتعبير عن الذات، مع حضور واضح لروح عالم الموضة وعروض الأزياء. وتمتد الأغنية لنحو ثلاث دقائق، حيث تقدم Lady Gaga أداءً يعكس فكرة تقبّل الذات والاحتفاء بالهوية الشخصية، بينما تظهر Doechii في المقطع الثاني لتكمل نفس الخط الفني بأسلوبها الخاص.



وتتضمن الكلمات إشارات متكررة إلى فكرة التحول من مساحة الرقص إلى منصة عرض أزياء، في إسقاط مباشر على أجواء الفيلم الذي تدور أحداثه في عالم الموضة وصناعة المجلات.



ارتباط مباشر بعالم الأزياء والظهور الإعلامي



تسلط الأغنية الضوء على فكرة الظهور أمام الكاميرات والرغبة في لفت الأنظار، حيث يؤكد العمل الغنائي أن الشخصيات الفنية في الأغنية “خُلقت لمنصة العرض”، في إشارة رمزية إلى عالم الأضواء والأزياء الذي يشكل محور الفيلم.



ويعزز هذا التوجه الارتباط الوثيق بين الأغنية وفيلم The Devil Wears Prada 2، الذي يُتوقع أن يواصل استكشاف عالم صناعة الموضة والإعلام، ولكن في سياق معاصر يعكس التحولات التي شهدتها المجلات المطبوعة وصناعة الأزياء الحديثة.



الفيلم المرتقب وعودة نجومه



من المقرر أن يُعرض فيلم The Devil Wears Prada 2 في دور السينما يوم 1 مايو المقبل، بوصفه امتدادًا للجزء الأول الذي صدر عام 2006 وحقق نجاحًا عالميًا واسعًا.

ويشهد الجزء الجديد عودة عدد من نجوم العمل الأصلي، من بينهم Meryl Streep وAnne Hathaway وEmily Blunt، حيث تتناول القصة استمرار رحلة شخصية ميراندا بريستلي في مواجهة تحديات مهنية جديدة، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها عالم النشر وتراجع تأثير المجلات الورقية.



تعاون يجمع الموسيقى والسينما والموضة



يمثل هذا التعاون بين Lady Gaga وDoechii خطوة فنية لافتة، تجمع بين الموسيقى التصويرية والرسائل الثقافية المرتبطة بعالم الموضة، في عمل يسعى إلى خلق تجربة متكاملة تربط بين الشاشة الكبيرة والمشهد الموسيقي المعاصر.



ويُتوقع أن يساهم هذا الإصدار في زيادة الترقب للفيلم، خاصة مع المزج بين أسماء فنية عالمية وحضور قوي لعالم الأزياء الذي لطالما شكّل جزءًا أساسيًا من هوية السلسلة السينمائية.