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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الغارات الإسرائيلية.. حزب الله يعلن مصرع أحد عناصره في لبنان

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، مصرع أحمد حسن معتوق "أبو جواد" في جنوب لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية على البلاد.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد حسن معتوق "أبو جواد" مواليد عام 1989 من بلدة صير الغربية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، مقتل أحد عناصره علي حمزة على طريق القدس.

وقال في بيان له: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد حمزة "أبو أحمد" مواليد عام 1958 من بلدة دبعال وسكان بلدة المجادل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

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