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مونديال 2026.. فرنسا تتأهل إلى دور الـ32 بثلاثية نظيفة في شباك العراق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال 2026.. فرنسا تتأهل إلى دور الـ32 بثلاثية نظيفة في شباك العراق

فرنسا
فرنسا
رباب الهواري

حقق منتخب فرنسا انتصارًا مستحقًا على منتخب العراق بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليواصل المنتخب الفرنسي انطلاقته القوية ويقترب كثيرًا من حسم بطاقة العبور إلى دور الـ32، بينما ازدادت مهمة المنتخب العراقي صعوبة بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

سيطرة فرنسية منذ البداية

فرض المنتخب الفرنسي أفضليته على مجريات المباراة منذ الدقائق الأولى، معتمدًا على الاستحواذ والضغط المتواصل، وهو ما منح لاعبيه السيطرة الكاملة على إيقاع اللقاء، في ظل محاولات عراقية للحد من الخطورة والاعتماد على الهجمات المرتدة، لكنها لم تشكل تهديدًا حقيقيًا على مرمى فرنسا.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الأول مبكرًا، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مريحة، قبل أن يواصل المنتخب الفرنسي ضغطه بحثًا عن تعزيز النتيجة.

ثلاثية تؤكد التفوق

مع بداية الشوط الثاني، عاد المنتخب الفرنسي بقوة وأضاف الهدف الثاني، مستغلًا تراجع أداء المنتخب العراقي، قبل أن يختتم عثمان ديمبلي أهداف المباراة بإحراز الهدف الثالث، ليؤكد التفوق الفرنسي ويقود منتخب بلاده إلى انتصار مستحق بثلاثية نظيفة.

توقف المباراة بسبب الأحوال الجوية

شهدت المواجهة توقفًا لفترة طويلة عقب نهاية الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الرعدية التي ضربت محيط الملعب، قبل أن يقرر منظمو البطولة استئناف اللقاء بعد تحسن الظروف، دون أن يؤثر هذا التوقف على أداء المنتخب الفرنسي الذي حافظ على تركيزه وسيطرته حتى النهاية.

موقف المنتخبين في المجموعة

بهذا الفوز، رفع منتخب فرنسا رصيده إلى ست نقاط من مباراتين، ليقترب بصورة كبيرة من ضمان التأهل إلى دور الـ32، ويؤكد مكانته كأحد أبرز المرشحين للمنافسة في البطولة.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب العراق عند صفر من النقاط بعد خسارتين متتاليتين، ليصبح مطالبًا بتحقيق الفوز في الجولة الأخيرة مع انتظار نتائج بقية المنافسين، من أجل الإبقاء على آماله في التأهل، في مهمة تبدو بالغة الصعوبة بعد تراجع حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات العبور إلى الدور المقبل

فرنسا العراق كأس العالم اخبار الرياضة

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