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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كلوزه يعلق على تحطيم ميسي رقمه القياسي في كأس العالم

كلوزه
كلوزه
حمزة شعيب

علق النجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه على الإنجاز التاريخي الذي حققه ليونيل ميسي في بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح قائد منتخب الأرجنتين في تحطيم رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ البطولة.

وكان ميسي قد قاد منتخب الأرجنتين للفوز على النمسا بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بعدما سجل هدفي اللقاء، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

وبفضل الثنائية، رفع ميسي رصيده إلى 18 هدفًا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم ميروسلاف كلوزه، الذي يمتلك 16 هدفًا.

وأبدى كلوزه سعادته بما حققه النجم الأرجنتيني، مؤكدًا أن ميسي يستحق هذا الإنجاز، حيث قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عالمية: "لطالما قلت إن ميسي ليس لاعبًا عاديًا، إنه أفضل لاعب على مر العصور، أهنئه على هذا الإنجاز".

ولم يكن تحطيم الرقم القياسي مفاجئًا بالنسبة للمهاجم الألماني السابق، إذ سبق أن توقع حدوث ذلك قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أنه من أشد المعجبين بميسي، وأنه كان يتوقع أن ينجح النجم الأرجنتيني في اعتلاء صدارة هدافي البطولة التاريخيين.

ويواصل ميسي كتابة التاريخ في الملاعب العالمية، بعدما أضاف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الحافلة، بتصدره قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم.

كلوزه ميسي كأس العالم

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