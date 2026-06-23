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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بهدفه أمام العراق.. مبابي يلاحق ميسي ويعادل رقم الظاهرة رونالدو في كأس العالم

كيليان مبابي
كيليان مبابي
حمزة شعيب

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما عادل رقم الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو في قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال.

وسجل مبابي الهدف الأول لمنتخب فرنسا في شباك العراق عند الدقيقة 14 من المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في النسخة الحالية من البطولة.

وبهذا الهدف، وصل مهاجم المنتخب الفرنسي إلى 15 هدفًا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، متساويًا مع رونالدو في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.

وفي صدارة الترتيب، يتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 18 هدفًا، بعدما سجل ثنائية في مواجهة النمسا، ليتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه، الذي يمتلك 16 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

ويؤكد مبابي من خلال أرقامه المميزة في البطولة العالمية استمراره في مطاردة كبار الهدافين التاريخيين لكأس العالم، مع امتلاكه فرصة تعزيز رصيده خلال المباريات المقبلة.

مبابي فرنسا العراق كأس العالم

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