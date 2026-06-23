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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة

ميدو
ميدو
يارا أمين

تعرض الإعلامي ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو لوعكة صحية مفاجئة، تسببت في غيابه عن تقديم حلقة اليوم من برنامجه التلفزيوني الذي يقدمه بالمشاركة مع أحمد شوبير.

وجاء غياب ميدو عن الحلقة بعد ساعات من تأييد الحكم الصادر بحق نجله، ما أثار تساؤلات بين متابعي البرنامج حول سبب عدم ظهوره على الشاشة.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن طبيعة الوعكة الصحية التي تعرض لها ميدو، فيما تولى أحمد شوبير تقديم الحلقة في ظل غياب شريكه في البرنامج

قررت محكمة الاستئناف، الاثنين، تأييد حبس نجل أحمد حسام ميدو حبسه 7 أشهر في اتهامه في قضية حيازة المخدرات، وتغريمه في المخالفات المرورية.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، قررت في وقت سابق، عرض حسين أحمد حسام ميدو على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء التحاليل اللازمة لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، وتحديد نوع المخدر.



وكشفت التحقيقات الأولية، أن نجل ميدو لاعب في نادي الزمالك في صفوف الناشئين، ولا يمتلك رخصة قيادة، وأن السيارة التي ضبطت بحوزته ملك والدته.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية بأحد الأكمنة في التجمع الخامس، حيث تم استيقاف سيارة يقودها الشاب للتأكد من التراخيص ضمن الإجراءات الأمنية المعتادة، وأثناء الفحص، لاحظ أفراد القوة ارتباك قائد السيارة، ما دفعهم لتفتيشها.

مخدرات وزجاجات خمرة داخل سيارة ابن ميدو

وبتفتيش السيارة، عثرت القوة الأمنية على كمية من مخدر الحشيش وعدد من زجاجات الخمور، كما تبين أن الشاب كان بصحبة فتاة لحظة استيقافه في الكمين.

الزمالك أحمد حسام ميدو احمد شوبير شوبير حبس نجل ميدو

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