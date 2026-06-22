تشكيل فرنسا أمام العراق في كأس العالم

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة منتخب العراق ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة .

ويخوض المنتخب الفرنسي المباراة بحثًا عن تحقيق انتصاره الثاني على التوالي وتعزيز صدارته للمجموعة التاسعة، بعدما افتتح مشواره بالفوز على السنغال بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى.

في المقابل، يدخل المنتخب العراقي اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز، بعد خسارته أمام النرويج بنتيجة 4-1 في المباراة الافتتاحية، ما يجعل المواجهة مصيرية في حسابات التأهل إلى الدور التالي.

وشهد التشكيل الأساسي لمنتخب فرنسا قيادة النجم للخط الأمامي، في ظل اعتماد ديدييه ديشامب على قوته الهجومية لحسم المواجهة مبكرًا.

تشكيل منتخب فرنسا

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، لوكاس ديني.

خط الوسط: أدريان رابيو، مانو كونيه.

خط الوسط الهجومي: عثمان ديمبلي، مايكل أوليس، برادلي باركولا.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

ويأمل المنتخب الفرنسي في مواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32، بينما يسعى المنتخب العراقي لتقديم رد فعل قوي وإحياء آماله في المنافسة على إحدى بطاقات العبور من المجموعة.