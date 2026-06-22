«لومومبا فيا» يصل إلى كأس العالم لتقديم دعمه المميز للكونغو الديمقراطية

تشهد مدرجات منتخب الكونغو الديمقراطية حضور شخصية بارزة لا تخطئها ​العين، وهو المشجع ميشيل كوكا مبولادينجا، عندما يواجه منتخب بلاده (الكونغ الديمقراطية) منتخب كولومبيا، في وادي ‌الحجارة، غدا الثلاثاء، بعد وصوله متأخرا إلى كأس العالم لكرة القدم؛ ليقدم أسلوبه الفريد في تشجيع منتخب بلاده.

وسيكون مبولادينجا، الذي اشتهر خلال نهائيات ​كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، مشاهدا مرحبا به ​بالنسبة للمنتخب الكونغولي الذي يسعى إلى مواصلة مستواه المميز ⁠بعد تعادله 1-1 مع البرتغال في هيوستن في المباراة ​الافتتاحية.

ويرتدي مبولادينجا سترة ورابطة عنق ليشبه أول رئيس وزراء لبلاده، باتريس ​لومومبا، ويقف بلا حراك تماما تكريما للسياسي الذي اغتيل عام 1961.

ويُلقب مبولادينجا باسم "لومومبا فيا" بسبب تكريمه هذا، حيث يرفع ذراعه ليحاكي الوضعية التي يظهر بها ​لومومبا في تمثال شهير له في عاصمة بلاده كينشاسا، في ​تباين صارخ مع الأغاني الحماسية وهتافات المشجعين من حوله.

واعتذر الاتحاد الجزائري لكرة ‌القدم ⁠لمبولادينجا خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية؛ بعد أن سخر منه المهاجم محمد أمين عمورة، عندما أطاحت الجزائر بالمنتخب الكونغولي من البطولة، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المشجع التاريخي

وتأخر ​وصول مبولادينجا إلى ​كأس العالم؛ ⁠بسبب القيود المفروضة على المسافرين القادمين من الكونغو الديمقراطية، وذلك في أعقاب تفشي فيروس إيبولا في ​البلاد، الذي أصاب حتى الآن أكثر من 1000 ​شخص، ⁠وأودى بحياة 254 شخصا.

وتسعى كولومبيا لمواصلة بدايتها القوية، بعد فوزها 3-1 على أوزبكستان في المباراة الأولى لها، في البطولة عندما تواجه ⁠الكونغو الديمقراطية ​التي تظهر بكأس العالم لأول مرة ​منذ أكثر من نصف قرن، إذ تعود آخر مشاركة للبلاد في البطولة إلى ​نسخة عام 1974 تحت اسم زائير.