قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد أبو العينين: نحتاج لتغيير الاستراتيجية الاقتصادية وتعظيم الاستثمار بالمحافظات لتفجير الطاقات العاطلة في مصر
ميسي: تركيزنا منصب على الفوز والتأهل ولا توجد مباريات سهلة في المونديال
خطة حكومية لإنهاء تكدس السيارات المتحفظ عليها .. سليمان قورة يوضح
«لومومبا فيا» يصل إلى كأس العالم لتقديم دعمه المميز للكونغو الديمقراطية
أبو العينين : ضرورة تعظيم الاستثمار بالمحافظات لتفجير الطاقات العاطلة بمصر
مطالب برلمانية بـ إعفاء بيوت الشباب من مقابل حق الانتفاع
كيف تفاعل لاعبو المنتخب مع بوست الرئيس السيسي بعد الانتصار على نيوزيلندا
مخالفات البناء .. محلية النواب : تسهيلات جديدة تشمل التصالح على الجراجات
ميسي ينفرد بعرش هدافي كأس العالم عبر التاريخ
نشأت الديهي: لاعبو منتخب مصر كانوا زي البرازيل.. شوفنا أداء رجولي ومشرف
اللي مش هيعجبني | عمرو أديب يكشف تحذيرًا من حسام حسن للاعبي المنتخب أمام نيوزيلندا
بتمشي بشوارع مصر .. الصين تقرر إغلاق 8 مصانع لإنتاج السيارات التقليدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«لومومبا فيا» يصل إلى كأس العالم لتقديم دعمه المميز للكونغو الديمقراطية

منتخب الكونغو الديمقراطية
منتخب الكونغو الديمقراطية

تشهد مدرجات منتخب الكونغو الديمقراطية حضور شخصية بارزة لا تخطئها ​العين، وهو المشجع ميشيل كوكا مبولادينجا، عندما يواجه منتخب بلاده (الكونغ الديمقراطية) منتخب كولومبيا، في وادي ‌الحجارة، غدا الثلاثاء، بعد وصوله متأخرا إلى كأس العالم لكرة القدم؛ ليقدم أسلوبه الفريد في تشجيع منتخب بلاده.

وسيكون مبولادينجا، الذي اشتهر خلال نهائيات ​كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، مشاهدا مرحبا به ​بالنسبة للمنتخب الكونغولي الذي يسعى إلى مواصلة مستواه المميز ⁠بعد تعادله 1-1 مع البرتغال في هيوستن في المباراة ​الافتتاحية.

ويرتدي مبولادينجا سترة ورابطة عنق ليشبه أول رئيس وزراء لبلاده، باتريس ​لومومبا، ويقف بلا حراك تماما تكريما للسياسي الذي اغتيل عام 1961.

ويُلقب مبولادينجا باسم "لومومبا فيا" بسبب تكريمه هذا، حيث يرفع ذراعه ليحاكي الوضعية التي يظهر بها ​لومومبا في تمثال شهير له في عاصمة بلاده كينشاسا، في ​تباين صارخ مع الأغاني الحماسية وهتافات المشجعين من حوله.

واعتذر الاتحاد الجزائري لكرة ‌القدم ⁠لمبولادينجا خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية؛ بعد أن سخر منه المهاجم محمد أمين عمورة، عندما أطاحت الجزائر بالمنتخب الكونغولي من البطولة، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

المشجع التاريخي

وتأخر ​وصول مبولادينجا إلى ​كأس العالم؛ ⁠بسبب القيود المفروضة على المسافرين القادمين من الكونغو الديمقراطية، وذلك في أعقاب تفشي فيروس إيبولا في ​البلاد، الذي أصاب حتى الآن أكثر من 1000 ​شخص، ⁠وأودى بحياة 254 شخصا.

وتسعى كولومبيا لمواصلة بدايتها القوية، بعد فوزها 3-1 على أوزبكستان في المباراة الأولى لها، في البطولة عندما تواجه ⁠الكونغو الديمقراطية ​التي تظهر بكأس العالم لأول مرة ​منذ أكثر من نصف قرن، إذ تعود آخر مشاركة للبلاد في البطولة إلى ​نسخة عام 1974 تحت اسم زائير.

الديمقراطية كولومبيا كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة 2026|توضيح عاجل بشأن إمتحان اللغة الأجنبية الثانية والمعفيين منه

محمد صلاح

إعلام الاحتلال يعلق على أول انتصار لمصر في كأس العالم 2026 | شاهد

صلاح وجيرارد

جيرارد يتغزل في محمد صلاح: لاعب استثنائي وإيقافه شبه مستحيل

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يوجه بتسريع معدلات التنفيذ بمشروع تطوير 168 عمارة سكنية تضم 3984 وحدة

محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي في أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقتي "عمر بن الخطاب" و "خالد بن الوليد" |شاهد

اجتماع محافظ قنا

محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لملفات التقنين واسترداد أراضي الدولة

من إحلال شبكات المرافق إلى المساحات الخضراء والإنارة الحديثة.. "بنك الشاي"

فصل جديد من التطوير بحي الضواحي.. محافظ بورسعيد يتابع سير أعمال تطوير منطقة "بنك الشاي"

بالصور

صور زفاف تثير الجدل .. حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري | تقرير

وائل كفوري وإليسا
وائل كفوري وإليسا
وائل كفوري وإليسا

السر وراء دخول الحمام صباحًا .. استشاري يوضح أفضل وقت للتبرز

السر وراء دخول الحمام صباحًا.. استشاري يوضح أفضل وقت للتبرز
السر وراء دخول الحمام صباحًا.. استشاري يوضح أفضل وقت للتبرز
السر وراء دخول الحمام صباحًا.. استشاري يوضح أفضل وقت للتبرز

على قد الإيد.. أسعار سوزوكى ماروتى المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

إذا كنت تريد عمرا أطول.. توقف عن هذه العادات فورا

إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد