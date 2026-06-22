ميسي ينفرد بعرش هدافي كأس العالم عبر التاريخ

واصل ليونيل ميسي، كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم، بعدما أصبح الهداف التاريخي للمسابقة، بتسجيله الهدف السابع عشر في مسيرته المونديالية خلال مواجهة الأرجنتين أمام النمسا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لنسخة 2026.

وجاء هدف قائد المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 38، ليمنح "التانجو" التقدم بهدف دون رد، ويكسر الشراكة مع الألماني ميروسلاف كلوزه، الذي كان يتقاسم معه صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 16 هدفًا.

وكان ميسي قريبًا من تحطيم الرقم القياسي في وقت مبكر من المباراة، إلا أنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة بعدما مرت تسديدته بجوار القائم الأيمن، لتصبح هذه ثالث ركلة جزاء يهدرها في الوقت الأصلي من مباريات كأس العالم، مقابل أربع ركلات ناجحة.

وجاءت ركلة الجزاء بعد تدخل من زافير شلاجر وستيفان بوش على لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء، قبل أن يؤكد حكم اللقاء قراره باحتسابها عقب مراجعة اللقطة.

أرقام ميسي

ويواصل ميسي سلسلة تهديفية استثنائية، بعدما سجل في ست مباريات متتالية بكأس العالم، كما جاء هدفه الجديد بعد أيام قليلة من ثلاثيته أمام الجزائر في افتتاح مشوار الأرجنتين بالمجموعة، وهي المباراة التي حملت ظهوره الدولي رقم 200، وشهدت معادلته لرقم كلوزه.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الثاني ليصبح الهداف التاريخي برصيد 18 هدفًا.

ويخوض النجم الأرجنتيني النسخة السادسة من كأس العالم، كما سجل ظهوره رقم 28 في تاريخ البطولة، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب في تاريخ المونديال.