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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم | الأرجنتين تعبر النمسا بثنائية ميسي بصافرة المصري أمين عمر

ميسي
ميسي
حسام الحارتي

نجح منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز على النمسا بهدفين دون رد، في المباراة التي  جمعت بينهما منذ قليل ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026.

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف منتخب الأرجنتين في الدقيقة 38؛ بعد تسديدة يسارية معتادة منه، عقب تفويتة رائعة من ألمادا وتمريرة حاسمة من ميدينا، ليوقع على الهدف الأول والـ 17 في كأس العالم، لينفرد بصدارة هدافي المونديال متخطياً رقم الألماني كلوزه.

وفي الدقيقة 90+5 سجل ميسي هدفًا للأرجنتين، مستغلا الكرة التي الكرة التي ارتدت من مدافعي النمسا داخل منطقة الجزاء لينج في تسجيل الهدف الثاني 

وانفرد منتخب الأرجنتين بصدارة المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، بينما توقف نقاط النمسا عند النقطة 3 في المركز الثاني.

وكان منتخب الأرجنتين تغلب على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة سجلها الأسطورة ليونيل ميسي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات، بينما تغلب منتخب النمسا على الأردن.

وأدار الحكم المصري أمين عمر، مباراة الأرجنتين والنمسا، في ثاني مبارياته في كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

 الدفاع: ميدينا- ليساندرو مارتينيز- كريستيان روميرو- مولينا.

 الوسط: دي بول- أليكسيس ماك أليستر- إنزو فيرنانديز- تياجو ألمادا.

 الهجوم: لاوتارو مارتينيز- ليونيل ميسي.

النمسا المجموعة العاشرة بطولة كأس العالم كأس العالم 2026 منتخب الأرجنتين

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