الزمالك ينهي أزمة مستحقات البنيني سامسون أكينيولا

أعلن نادي الزمالك نجاحه في إنهاء أزمة مستحقات لاعبه السابق ، وذلك ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء لتسوية الملفات والقضايا العالقة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكد الزمالك أنه قام بسداد جزء من المستحقات المتأخرة للاعب البنيني وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين، في خطوة تستهدف غلق الملف بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود إدارة النادي لإنهاء القضايا المرفوعة ضد الزمالك، والعمل على تحسين موقفه فيما يتعلق بأزمة إيقاف القيد، إلى جانب استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة الأفريقية.

ومن المنتظر أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برفع قضية سامسون أكينيولا من قائمة القضايا المسجلة ضد نادي الزمالك، بعد تنفيذ الالتزامات المالية المتفق عليها بين الطرفين.

ويواصل الزمالك تحركاته خلال الفترة الحالية لتسوية الملفات المالية والقانونية المختلفة، تمهيدًا لإنهاء جميع الأزمات العالقة التي تواجه النادي على الصعيدين المحلي والدولي.