ليونيل ميسي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم

بات الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم بوصوله للهدف رقم 17 متفوقاً على الألماني ميروسلاف كلوزه.

وتتوزّع أهدافه الـ17 على خمس نسخ مونديالية، بواقع هدف في نسخة ألمانيا 2006، و4 في نسخة البرازيل 2014، وهدف في نسخة روسيا 2018، وسبعة في نسخة قطر 2022، و4 أهداف حتى الآن في 2026.

وعادل ميسي عدد أهداف ميروسلاف كلوزه (16 هدفاً) عندما تألق في مباراته الدولية رقم 200 مع منتخب الأرجنتين الذي قاده لتخطي منتخب الجزائر 3-صفر مسجلاً هاتريك في أول مباراة له ضمن موندياله السادس وهو رقم قياسي.

وسيكون ميسي مطارداً من الفرنسي كيليان مبابي الذي يملك 14 هدفاً.

قائمة هدافي كأس العالم:

الأرجنتيني ليونيل ميسي: 17 هدفاً

الألماني ميروسلاف كلوزه: 16 هدفاً

البرازيلي رونالدو: 16 هدفاً

الألماني غيرد مولر: 14 هدفاً

الفرنسي كيليان مبابي: 14 هدفاً

الفرنسي جوست فونتين: 13 هدفاً

البرازيلي بيليه: 12 هدفاً.