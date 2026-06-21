بسبب إيبولا.. تسجيل 202 حالة وفاة منذ منتصف مايو في الكونغو

أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) وفاة 202 شخص في الكونغو الديمقراطية منذ بدء انتشار فيروس إيبولا في البلاد خلال منتصف شهر مايو الماضي.

وقال المركز - حسبما ذكر موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الإفريقي اليوم /الأحد/ - إنه تم تسجيل 875 حالة مؤكدة مخبريا، ما يرفع معدل الوفيات إلى 23%.

وفي أوغندا المجاورة، سجلت 19 حالة إصابة، من بينها حالتا وفاة.

ونظرا لانتشار سلالة بونديبوجيو النادرة، أعلنت منظمة الصحة العالمية والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها حالة طوارئ صحية عامة ذات بعد دولي وحالة طوارئ صحية عامة قارية على التوالي.

يذكر أن الإيبولا يعد من الأمراض المهددة للحياة، وينتقل الفيروس عبر الاتصال الجسدي المباشر وملامسة السوائل التي يفرزها جسم المصابين.

ويتسم التفشي الحالي بصعوبة بالغة في احتوائه والسيطرة عليه، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم توفر لقاح أو علاج نوعي محدد لسلالة "بونديبوجيو" النادرة المتسببة في هذه الموجة من فيروس إيبولا حتى الآن.

يشار إلى أن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هي وكالة صحة عامة تابعة للاتحاد الإفريقي لدعم مبادرات الصحة العامة في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز قدرة مؤسساتها الصحية على التعامل مع تهديدات الأمراض. وتأسست في يناير 2016 وتم إطلاقها رسميا في يناير 2017.