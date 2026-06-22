ذكرى مارادونا حاضرة في قلوب الأرجنتينيين خلال لقاء النمسا بكأس العالم

استحضر مشجعو الأرجنتين ولاعبوها وجهازها الفني ذكرى دييجو مارادونا اليوم الاثنين، في ​الوقت الذي كان المنتخب حامل لقب كأس العالم لكرة القدم ‌يستعد لمواجهة النمسا في مباراته الثانية ضمن المجموعة العاشرة من نسخة 2026 في دالاس، وكأن اللاعب الأسطوري الراحل لم يغب يوما.

ويصادف اليوم الاثنين مرور 40 ​عاما على الأداء التاريخي لمارادونا في فوز الأرجنتين 2-1 على ​إنجلترا في دور الثمانية بكأس العالم 1986 على استاد أزتيكا ⁠في مكسيكو سيتي.

وكان مارادونا سجل هدف "يد الرب" الشهير و"هدف القرن" ​الرائع في 22 يونيو 1986، بعد أن تجاوز نصف لاعبي المنتخب ​الإنجليزي بمهاراته في المراوغة. ويُحتفل بهذه الذكرى في الأرجنتين باعتبارها "يوم لاعب كرة القدم الأرجنتيني".

وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على وفاته، لا يزال مارادونا شخصية حاضرة ​في كل مكان بين مشجعي الأرجنتين، وهو المنافس الحقيقي الوحيد ​لشعبية ليونيل ميسي الهائلة.

وعندما تجمع المشجعون الأسبوع الماضي لحضور حفل في كانساس سيتي، التي ‌تعتبر ⁠مقر إقامة منتخب الأرجنتين خلال البطولة، رفرفت أعلام عملاقة تحمل إشارات إلى مارادونا بين الحشود.

وجمعت إحدى اللافتات صورته جنبا إلى جنب مع صورة ميسي مع تعليق من كلمة واحدة "الخالدان".

الولاء لـ مارادونا

وامتد هذا الولاء مع الفريق ​جنوبا إلى تكساس، ​حيث هتف المشجعون ⁠أمس الأحد بأن "مارادونا أعظم من بيليه"، في تلميح ساخر إلى الغريمة البرازيل.

كما تحتل النمسا، منافسة اليوم الاثنين، ​مكانة في إرث مارادونا.

فقد سجل في شباكهاالثلاثية الوحيدة ​له على ⁠الصعيد الدولي في فوز بنتيجة 5-1 عام 1980. والتقى الفريقان مجددا في عام 1990، وفي المرتين كان منتخب الأرجنتين يدخل المباراة بصفته حامل ⁠اللقب.

وتوفي ​مارادونا في 25 نوفمبر 2020، ​عن عمر بلغ 60 عاما، إثر نوبة قلبية أثناء فترة تعافيه من جراحة في ​الدماغ لإزالة جلطة دموية.