حمادة الشربيني : محاضرة حسام حسن بين الشوطين تاريخية .. والجهاز الفني لا ينام

أكد حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن منتخب مصر يعيش حالة من التركيز الكبير داخل معسكره، مشيدًا بما يقدمه الجهاز الفني واللاعبون خلال الفترة الحالية.



وقال الشربيني، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، إنه يتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته للمنتخب الوطني بعد الفوز على نيوزيلندا، مؤكدًا أن هذه اللفتة كان لها تأثير إيجابي كبير على اللاعبين.

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يعمل دون توقف، وكل تفكيره منصب على كيفية إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق أفضل النتائج، مشيرًا إلى أن اللاعبين يؤدون ما عليهم رغم الضغوط الكبيرة، مشددا:" الجهاز الفني لاينام".

منتخب مصر

وأوضح عضو اتحاد الكرة أن محاضرة حسام حسن بين شوطي لقاء نيوزيلندا كانت تاريخية، وكان لها دور مهم في تغيير مجرى المباراة وتحقيق الانتصار، مؤكدًا أن الروح القتالية كانت العامل الأبرز في الفوز.

واختتم الشربيني تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق من نتائج هو ثمرة عمل جماعي بين الجهاز الفني واللاعبين والدعم الكبير من الدولة والجماهير.