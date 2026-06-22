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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف تفاعل لاعبو المنتخب مع بوست الرئيس السيسي بعد الانتصار على نيوزيلندا

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف خالد الدرندلي رئيس بعثة منتخب مصر في المونديال، عن آخر كواليس المنتخب الوطني في كندا بعد الفوز على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، مردفًا:«إحنا النهاردة في كندا كأنك في جامعة الدول، هناك جماهير مصرية كتير جدًا حول فندق إقامتنا منتظرين اللاعيبة قبل ما يرجعوا تاني، إمبارح في الاستاد قبل ما نلعب المباراة كانوا مشغلين أغنية يا حبيبتي يا مصر».

وقال خالد الدندرلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن أغيبة الجماهير التي كانت في الاستاد من المصريين، معقبًا: «كل الأجواء حلوة وتشجعك تفوز وتقدم مباراة كبيرة تليق بالمنتخب الوطني».

وتابع:«محمد صلاح روحه جميلة، خرج وسلم على الناس، وقاعد بيرقص مع اللاعبين، حابب كمان أوجه الشكر لكل اللاعبين والجهاز الفني والإداري على المستوى اللي بيقدموا في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم».

وعن سر تغير شكل وأداء المنتخب الوطني في الشوط الثاني، رد خالد الدندرلي قائلًا:«طبعًا حماس الكابتن حسام حسن كان ليه دور وكسر حاجز الخوف عند اللاعيبة، ورفض أنه يغيير ويدي الثقة للاعيبته، وفعلا الشوط التاني نزلنا بشكل مختلف».

وأكمل:«التركيز اليوم على مباراة إيران القادمة وتصدر المجموعة، ونتمنى الاستمرار على نفس النهج لتحقيق إنجاز بتصدر ترتيب المجموعة، ودا كمان يعتبر إنجاز جديد للكرة المصرية، والميزة اللي عند الجهاز الفني واللاعبين والمجموعة الحالية،  بياخدوا كل مباراة لوحدها وكل مباراة بإعداد وتحضير جيد له وفقا لمعطيات كل مباراة».

وأردف الدندرلي:«تغريدة الرئيس السيسي عن فوز منتخب مصر على نيوزيلندا عملت حالة كبيرة عند اللاعبية وأدتهم ثقة كمان وإصرار لمواصلة المشوار  في كأس العالم، وكمان اللاعبين تعهدوا لمواصلة الإنجاز واللعب بروح، نريد عودة مصر لمكانتها الرياضية المعروفة».

وتابع:«كابتن حسام حسن اكتشف زيكو، وكمان كان في إسلام عيسى لولا الإصابة كان هيكون معانا ويقدم مستوى كويس، حمدي فتحي كان لسه معايا إن شاء الله يكون كويس وإصابته بسيطة، ولكن حسام عبد المجيد، في ورم تحت عينه ولسه طبيب المنتخب بكرا هيجري فحص تاني ليه إن شاء الله يكون كويس». 

الرئيس السيسي نيوزيلندا خالد الدرندلي

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