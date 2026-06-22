نشأت الديهي: لاعبو منتخب مصر كانوا زي البرازيل.. شوفنا أداء رجولي ومشرف

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بأداء المنتخب الوطني بعد تحقيق الفوز على نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2026.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الإثنين، "المنتخب الوطني حقق انتصارا تاريخيا، ولعب بأداء هجومي وجمل تكتيكية، واللعيبة ببيلعبوا كرة على الأرض، لم أكن أتخيل أن المنتخب ينتقل من شوط عقيم إلى شوط ولا أروع ولا أجمل".

وأضاف "استمتعنا بمباراة تاريخية فيها كل ألوان السعادة الرياضية والنجاح الكروي، فيها مهارات واحترافية في التدريب، وتغييرات رائعة، وفيه روح يبثها كابتن حسام".



وتابع "الحقيقة حسام حسن لازم يأخذ فرصة لتدريب المنتخب ولكن لم يأخذ حقه إلا لما الرئيس السيسي اتكلم وقال هو إحنا لازم نجيب الخواجة؟، ممكن نجيب مدرب وطني".



واستطرد "شوفنا أداء رجولي ومشرف واللعيبة كانو بيلعبوا زي البرازيل، وحسام حسن كان لازم ياخد فرصة لتدريب المنتخب، والرياضة يا جماعة محتاجة إعادة نظر في إدارتها".