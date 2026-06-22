إيه صلاح الحلو ده .. أحمد سعد يتغنى بفوز منتخب مصر الأول في المونديال

هنأ المطرب أحمد سعد ، الشعب المصري بمناسبة فوز منتخب مصر على منتخب نيوزيلندا بثلاثية في منافسات كأس العالم 2026.



وقام أحمد سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، بالتغني بأداء منتخب مصر وردد كلمات: إيه صلاح الحلو ده وإيه حسام حسن الحلو ده ".



وتابع سعد :" انا بحب مصر اوي والواحد بيستنى لحظات زي فوز مصر في كأس العالم للتعبير عن حبنا لبلدنا مصر ".



وأكمل احمد سعد :" لاعبي منتخب نيوزيلندا طوال القامة ولديهم ليقاة بدنية كبيرة ومنتخب مصر قدم أداء رائع في الشوط التاني ".



ولفت أحمد سعد :" منتخب مصر نصب السيرك لمنتخب نيوزيلندا في الشوط التاني وفوز منتخب مصر حاجة غير عادية "، مضيفا:" أنا فرحان جدا ولم أحضر من قبل مباريات لمنتخب مصر في كأس العالم ".

