بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟

اثارت الفنانة انتصار، الجدل بعد ظهورها وهي ترتدي الحجاب في العرض الخاص لفيلم صقر وكناريا.

وعلم صدي البلد أن الفنانة انتصار لم ترتد كما اعتقد البعض، ولكنها قامت بارتداء ملابس الشخصية التي تلعبها داخل الأحداث، كنوع من الدعاية للعمل.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله، ويشارك في بطولته محمد إمام وشيكو إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجمين خالد الصاوي وانتصار، بالإضافة إلى نخبةٍ من النجوم كضيوف شرف.

وتدور أحداث «صقر وكناريا» في إطار أكشن كوميدي حول "صقر"، الذي يقرر الابتعاد عن عالم المخاطر والبدء من جديد، إلا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب بعد لقائه بـ"بلال"، الكاتب الشغوف بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمفاجآت والمواقف غير المتوقعة.