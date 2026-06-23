قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدفان في مرمى السنغال.. هالاند يواصل كتابة التاريخ في كأس العالم
مفاجأة بشأن الطماطم والمحاصيل سريعة التلف.. خسائر ضخمة وخطة للإنقاذ| خاص
بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟
الأمن يضبط طرفى مشاجرة بالعصا والكراسى بالإسكندرية.. وهذه عقوبة المتهمين
استثمارات البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية تتجه لتجاوز 638 مليار دولار بحلول 2040
مونديال 2026.. فرنسا تتأهل إلى دور الـ32 بثلاثية نظيفة في شباك العراق
كندا.. مقتل 3 أشخاص بينهم شرطي بحادث إطلاق نار في مونتريال
هل صيام شهر المحرم كاملا بدعة وغير جائز؟.. دار الإفتاء تكشف الحكم الشرعي
زوجة حسام حسن: العميد قال لهم بين الشوطين اللي مش قد المسئولية هيخرج
الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على صحراوي أسوان الغربي
استئناف مباراة فرنسا والعراق بعد توقف بسبب العاصفة الرعدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟

انتصار
انتصار
أحمد البهى

اثارت الفنانة انتصار، الجدل بعد ظهورها وهي ترتدي الحجاب في العرض الخاص لفيلم صقر وكناريا. 

وعلم صدي البلد أن الفنانة انتصار لم ترتد كما اعتقد البعض، ولكنها قامت بارتداء ملابس الشخصية التي تلعبها داخل الأحداث، كنوع من الدعاية للعمل. 

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله، ويشارك في بطولته محمد إمام وشيكو إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجمين خالد الصاوي وانتصار، بالإضافة إلى نخبةٍ من النجوم كضيوف شرف.

وتدور أحداث «صقر وكناريا» في إطار أكشن كوميدي حول "صقر"، الذي يقرر الابتعاد عن عالم المخاطر والبدء من جديد، إلا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب بعد لقائه بـ"بلال"، الكاتب الشغوف بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمفاجآت والمواقف غير المتوقعة.

الفنانة انتصار انتصار صقر وكناريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

الصور المتداولة

القبض على مصور إمتحاني الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة| خاص

محمد صلاح

إعلام الاحتلال يعلق على أول انتصار لمصر في كأس العالم 2026 | شاهد

ضبط مادة الترترازين

بعد اكتشاف وضعها علي الفول السوداني واللب.. مخاطر مادة الترترازين الصفراء

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

وائل كفوري وإليسا

صور زفاف تثير الجدل .. حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري | تقرير

أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم في مصر بعد هبوط خام برنت 50 دولارًا

ترشيحاتنا

منتخب مصر

دونجا: حسام حسن سر تحول أداء مصر أمام نيوزيلندا وأتمنى الاستمرار

حسام حسن وصلاح

وليد صلاح عبداللطيف: يجب استغلال شخصية صلاح.. وأتعجب من عدم تجديد عقد حسام حسن

النرويج والسنغال

مونديال 2026.. النرويج تتقدم على السنغال في الشوط الأول

بالصور

دراسة تحذر من مخاطر التدخين السلبي.. مادة سامة مرتبطة بمرض خطير

مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم
مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم
مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم

تعرف على مواصفات وأسعار بيجو 408 فيس ليفت الجديدة

بيجو 408 فيس ليفت
بيجو 408 فيس ليفت
بيجو 408 فيس ليفت

باللون الأحمر الجريء.. رحمة أحمد حديث السوشيال ميديا بإطلالتها الجديدة

رحمة احمد
رحمة احمد
رحمة احمد

أرخص 5 سيارات هاتشباك جديدة بالسوق المصري

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد