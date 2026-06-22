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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جيلان علاء تكشف سر غيابها.. وتؤكد: «ورد على فل وياسمين» أفضل عمل عجبني

جيلان علاء
جيلان علاء

أعربت الفنانة جيلان علاء عن إعجابها بفكرة التقاء الفنان محمد إمام مع الفنان شيكو، في فيلم صقر وكناريا، الذي ينافس في موسم الصيف.

وقالت جيلان علاء، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «تعاون محمد إمام وشيكو فكرة ذكية جدا، وهي إننا نجمعهم مع بعض، محمد معروف بالأكشن وخفة الدم، وشيكو دمه خفيف جدا طبعا، وهنشوف غالبا أكشن كوميدي مختلف». 

وحول إمكانية تعاونها مع محمد إمام وشيكو، قالت جيلان علاء: «أكيد طبعا.. حد يكره يشتغل مع شيكو ومحمد إمام.. أنا ممكن أعمل كوميدي معاهم، لكن الأكشن محمد يعمله؛ عشان عندي حاجة في ظهري، فهما يعملوا أكشن وأنا أضحك».

وحول الأعمال التي جذبتها مؤخرا، أبدت جيلان علاء، إعجابها بمسلسل «ورد على فل وياسمين»، وأداء أحمد عبد الوهاب وصبا مبارك، متابعة: «في رمضان اتفرجت على مسلسل الست موناليزا لـ مي عمر، وعجبني». 

وحول سبب غيابها فترة، قالت جيلان علاء: «أنا خطواتي بطيئة، بس أنا ببقى مقتنعة بيها، يعني مفيش حاجة بعملها غصب عني، أنا بعمل الدور عشان أنا حبَّاه». 

فيلم صقر وكناريا 

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "صقر وكناريا" عن البوستر الرسمي والذي يجمع أبطال العمل في صورة واحدة تعكس ملامح الشخصيات والعوالم المختلفة التي تتقاطع ضمن أحداث الفيلم، وذلك استعدادًا لطرحه في دور العرض يوم 24 يونيو الجاري.

ويظهر محمد إمام وشيكو في قلب البوستر بين عالمين متناقضين؛ أحدهما يعكس الحياة اليومية الهادئة والعلاقات الإنسانية التي يسعى أبطالهما للحفاظ عليها، والآخر مليء بالمغامرات والمواقف غير المتوقعة التي تقلب حياتهما رأسًا على عقب. كما يضم البوستر باقي أبطال الفيلم، مقدمًا لمحة عن شبكة العلاقات التي تجمع شخصيات العمل.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله، ويشارك في بطولته محمد إمام وشيكو إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجمين خالد الصاوي وانتصار، بالإضافة إلى نخبةٍ من النجوم كضيوف شرف.

وتدور أحداث «صقر وكناريا» في إطار أكشن كوميدي حول "صقر"، الذي يقرر الابتعاد عن عالم المخاطر والبدء من جديد، إلا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب بعد لقائه بـ"بلال"، الكاتب الشغوف بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمفاجآت والمواقف غير المتوقعة.

فيلم صقر وكناريا جيلان علاء الفنانة جيلان علاء

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