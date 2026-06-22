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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شيكو : ما حصليش إصابات بفيلم صقر وكناريا .. وكنت متحمس بالتعاون مع محمد إمام

شيكو
شيكو
سعيد فراج   -  
تصوير إبراهيم قنديل

أعرب الفنان شيكو، عن فرحته بالتعاون مع الفنان محمد إمام، بفيلم صقر وكناريا، خلال العرض الخاص للفيلم أمس السبت. 

وقال شيكو، في لقاء مع كاميرا صدى البلد: «مبسوط جدا من التعاون مع كل اللي في الفيلم ده وحقيقي شرف ليا اعمل فيلم مع محمد إمام واحنا كنا مرتبين نعمل الفيلم ده مع بعض من أكتر من أربع سنين». 

وحول أول فيلم أكشن كوميدي له، قال شيكو: «ما واجهتش صعوبات في تصوير مشاهد فيلم صقر وكناريا وما حصليش إصابات بسبب الأكشن وأنا استفدت من خبرة أستاذ حسين وأستاذ محمد في الاكشن طبعا». 

وتابع شيكو:«أنا ومحمد إمام نفسنا نشتغل مع بعض من زمان وأكتر حاجة حمستني للفيلم هو السيناريو حلو جدا.. وبجد الفيلم حلو والاكشن اللي فين أحلى من قلب أمه». 

فيلم صقر وكناريا 

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "صقر وكناريا" عن البوستر الرسمي والذي يجمع أبطال العمل في صورة واحدة تعكس ملامح الشخصيات والعوالم المختلفة التي تتقاطع ضمن أحداث الفيلم، وذلك استعدادًا لطرحه في دور العرض يوم 24 يونيو الجاري.

ويظهر محمد إمام وشيكو في قلب البوستر بين عالمين متناقضين؛ أحدهما يعكس الحياة اليومية الهادئة والعلاقات الإنسانية التي يسعى أبطالهما للحفاظ عليها، والآخر مليء بالمغامرات والمواقف غير المتوقعة التي تقلب حياتهما رأسًا على عقب. كما يضم البوستر باقي أبطال الفيلم، مقدمًا لمحة عن شبكة العلاقات التي تجمع شخصيات العمل.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله، ويشارك في بطولته محمد إمام وشيكو إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجمين خالد الصاوي وانتصار، بالإضافة إلى نخبةٍ من النجوم كضيوف شرف.

وتدور أحداث «صقر وكناريا» في إطار أكشن كوميدي حول "صقر"، الذي يقرر الابتعاد عن عالم المخاطر والبدء من جديد، إلا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب بعد لقائه بـ"بلال"، الكاتب الشغوف بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمفاجآت والمواقف غير المتوقعة.

فيلم صقر وكناريا صقر وكناريا شيكو الفنان شيكو

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