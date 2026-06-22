سارة عبد الوهاب تناقش رواية قاهرة الجان والسبع عهود في ندوة ثقافية الجمعة

تستضيف إحدى دور النشر، يوم الجمعة الموافق 26 يونيو، ندوة ثقافية لمناقشة رواية "قاهرة الجان والسبع عهود" للكاتبة سارة عبد الوهاب، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بمبنى القنصلية بوسط المدينة.

وتتناول الندوة قراءة نقدية وتحليلية للرواية التي تنتمي إلى أدب الفانتازيا الروحية، والتي تمزج بين عالمي الإنس والجان من خلال رحلة بطلتها "نور"، التي تكتشف امتلاكها قدرات استثنائية تقودها إلى مواجهة أسرار قديمة وعهود روحانية ترتبط بتاريخ عائلتها ومسؤوليتها في الحفاظ على التوازن بين قوى الخير والظلام.

مفهوم القدر والاختيار

كما تتطرق المناقشة إلى أبرز القضايا الفكرية والرمزية التي يطرحها العمل، وفي مقدمتها مفهوم القدر والاختيار، ومسؤولية امتلاك المعرفة، إلى جانب استعراض الرموز والأساطير التي وظفتها الكاتبة في بناء عالمها السردي.

وقالت الروائية سارة عبد الوهاب إن رواية "قاهرة الجان والسبع عهود" تمثل الجزء الأول من سلسلة روائية متكاملة قد تمتد إلى سبعة كتب، تتناول محطات مختلفة من حياة البطلة، مؤكدة أن أحداث الرواية ليست مجرد خيال أدبي، بل تستند إلى وقائع وتجارب حقيقية مستوحاة من شخصية واقعية لا تزال على قيد الحياة.

وأوضحت أن تجربة كتابة الرواية كانت استثنائية، إذ أنجزتها خلال شهر واحد فقط، مشيرة إلى أن تسلسل الأحداث وسرعة إيقاعها أسهما في الحفاظ على تفاعل القارئ حتى الصفحة الأخيرة، التي تمهد لبدايات جديدة ومعارك أكثر تشويقًا في الأجزاء المقبلة.

وأضافت أن الغلاف قد يمنح القارئ انطباعًا أوليًا مختلفًا عن مضمون العمل، إلا أن التعمق في أحداث الرواية يكشف عن أبعاد أكثر عمقًا، حيث تتناول ظواهر وعلومًا مكتسبة ومخلوقات جرى التعامل معها، مستندة إلى دلالات وآيات قرآنية، الأمر الذي منح الرواية تأثيرًا خاصًا لدى القراء ودفعهم إلى التفاعل مع تفاصيلها بصورة كبيرة.

وتأتي الندوة في إطار الاهتمام المتزايد بالأعمال الأدبية المعاصرة وإتاحة الفرصة للحوار المباشر بين المبدعين والقراء، بما يعزز من الحراك الثقافي ويفتح المجال أمام مناقشة التجارب الروائية الجديدة.

