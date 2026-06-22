منة عدلي القيعي تكشف عن صناع أغنية «هنا مصر» بعد انتشارها مع احتفالات فوز المنتخب

أوضحت الشاعرة منة عدلي القيعي أسماء صناع أغنية «هنا مصر»، بعد الانتشار الواسع الذي حققته الأغنية خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع احتفالات الجمهور بفوز المنتخب المصري على نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026.

وكتبت منة عدلي القيعي عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، معبرة عن سعادتها بردود الفعل على الأغنية، مؤكدة أنها تتلقى بشكل مستمر رسائل من الجمهور حولها.

وقالت إن أغنية «هنا مصر» من كلماتها بالاشتراك مع خالد عصام، بينما جاءت الألحان لكل من أحمد طارق وعسيلي وخالد عصام، والتوزيع الموسيقي لأحمد طارق يحيى.

وأضافت موضحة أن عبارة «يا مصر بتعمليها إزاي» التي ظهرت ضمن الأغنية، تعود إلى خالد عصام وليس لها، في إشارة منها لتوضيح ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا التوضيح بعد إعادة انتشار الأغنية بشكل كبير عبر منصات التواصل، حيث استخدمها الجمهور في مقاطع فيديو احتفالية مرتبطة بفوز المنتخب المصري.

منة عدلى القيعي تدافع عن عزيز الشافعي

وكانت قد دعمت منة عدلي القيعي، عزيز الشافعي، بعد الانتقادات أغنية بحرية للفنانة شيرين عبد الوهاب، والفنان محمد حماقي،

وكتبت القيعي، عبر حسابها الشخصي فيس بوك : "عزيز دا شاعر كبير وفنان حقيقي ومش بتناقش خالص في آخر أغنية دي، وآخر همي والله تطلع حلوة ولا أوحش أغنية في العالم.. إنما دا يتقاله بطل كتابة؟، عزيز يبطل كتابة؟ ليه كدا؟ هو هل يعقل أن الواحد على مدار مشوار فني يفوق الـ 20 سنة أول ما يعمل حاجة مش عاجبة الناس يتقاله بطلها؟، إيه القسوة دي؟.