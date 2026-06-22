قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين يهنئ السفير نبيل فهمي بتوليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية
أولها 30 يونيو.. قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ
لعشاق الكوري .. أسعار كيا سول المستعملة في مصر
برلمانية: انخفاض معدل الإنجاب أدى لتراجع بطالة السيدات في مصر
جيلان علاء تكشف سر غيابها.. وتؤكد: «ورد على فل وياسمين» أفضل عمل عجبني
ترامب: إيران في وضع صعب بعد أن قضينا على قدراتها العسكرية
وزير البترول: المصادر الرسمية هي المرجع الوحيد للحصول على بيانات الدقيقة للقطاع
برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب حوارًا مجتمعيًا ودراسة متأنية
عمرو محمود ياسين: أبناء النجوم يعيشون تحت ضغط المقارنات ومسؤولية إثبات الذات
فرصة أخيرة .. خبر هام من الإسكان الاجتماعي بشأن الإعلان الرابع عشر
تشكيل فرنسا أمام العراق في كأس العالم
بسبب زيادة السيارات الكهربائية.. واردات الصين النفطية قد لا تعود إلى مستويات ما قبل الحرب الأمريكية الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منة عدلي القيعي تكشف عن صناع أغنية «هنا مصر» بعد انتشارها مع احتفالات فوز المنتخب

منة عدلى القيعي
منة عدلى القيعي
تقى الجيزاوي

أوضحت الشاعرة منة عدلي القيعي أسماء صناع أغنية «هنا مصر»، بعد الانتشار الواسع الذي حققته الأغنية خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع احتفالات الجمهور بفوز المنتخب المصري على نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026.

وكتبت منة عدلي القيعي عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، معبرة عن سعادتها بردود الفعل على الأغنية، مؤكدة أنها تتلقى بشكل مستمر رسائل من الجمهور حولها.

وقالت إن أغنية «هنا مصر» من كلماتها بالاشتراك مع خالد عصام، بينما جاءت الألحان لكل من أحمد طارق وعسيلي وخالد عصام، والتوزيع الموسيقي لأحمد طارق يحيى.

وأضافت موضحة أن عبارة «يا مصر بتعمليها إزاي» التي ظهرت ضمن الأغنية، تعود إلى خالد عصام وليس لها، في إشارة منها لتوضيح ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا التوضيح بعد إعادة انتشار الأغنية بشكل كبير عبر منصات التواصل، حيث استخدمها الجمهور في مقاطع فيديو احتفالية مرتبطة بفوز المنتخب المصري. 

منة عدلى القيعي تدافع عن عزيز الشافعي 

وكانت قد دعمت منة عدلي القيعي، عزيز الشافعي، بعد الانتقادات أغنية بحرية للفنانة  شيرين عبد الوهاب، والفنان محمد حماقي،

وكتبت القيعي، عبر حسابها الشخصي فيس بوك : "عزيز دا شاعر كبير وفنان حقيقي ومش بتناقش خالص في آخر أغنية دي، وآخر همي والله تطلع حلوة ولا أوحش أغنية في العالم.. إنما دا يتقاله بطل كتابة؟، عزيز يبطل كتابة؟ ليه كدا؟ هو هل يعقل أن الواحد على مدار مشوار فني يفوق الـ 20 سنة أول ما يعمل حاجة مش عاجبة الناس يتقاله بطلها؟، إيه القسوة دي؟.

منة عدلي القيعي أغنية «هنا مصر» المنتخب المصري بطولة كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة 2026|توضيح عاجل بشأن إمتحان اللغة الأجنبية الثانية والمعفيين منه

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

محمد صلاح

إعلام الاحتلال يعلق على أول انتصار لمصر في كأس العالم 2026 | شاهد

الصور المتداولة

القبض على مصور إمتحاني الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة| خاص

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

مروان عطية

مروان عطية يحتفل بفوز منتخب مصر: لاعيبة رجالة

منتخب العراق

أيمن حسين يقود تشكيل منتخب العراق ضد فرنسا في كأس العالم 2026

مارادونا

ذكرى مارادونا حاضرة في قلوب الأرجنتينيين خلال لقاء النمسا بكأس العالم

بالصور

لعشاق الكوري .. أسعار كيا سول المستعملة في مصر

كيا سول
كيا سول
كيا سول

لا تدع البائع يخدعك.. علامات بسيطة تكشف السمك الطازج فورًا

من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج
من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج
من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج

ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببا مفاجئا وراء الشعور بالتنميل في الجسم

ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببًا مفاجئًا وراء الشعور بالتنميل في الجسم
ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببًا مفاجئًا وراء الشعور بالتنميل في الجسم
ليس بسبب الأعصاب فقط.. حسام موافي يكشف سببًا مفاجئًا وراء الشعور بالتنميل في الجسم

صور زفاف تثير الجدل .. حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري | تقرير

وائل كفوري وإليسا
وائل كفوري وإليسا
وائل كفوري وإليسا

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد