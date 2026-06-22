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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

صور زفاف تثير الجدل .. حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري | تقرير

وائل كفوري وإليسا
وائل كفوري وإليسا
تقى الجيزاوي

تصدر اسما الفنانين إليسا و وائل كفوري محركات البحث  خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت صورة تكشف عن احتفالهما بحفل زفافهما ، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول حقيقة ما تم تداوله بشأن ارتباطهما.

وانتشرت الصورة عبر عدد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل، مع تعليقات ربطت بينها وبين شائعات قديمة تتعلق بعلاقة محتملة بين النجمين. 

ومع تزايد التفاعل، تبين أن الصورة غير حقيقية، وتم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما جعل بعض المتابعين يتعاملون معها في البداية باعتبارها حدثًا واقعيًا.

حقيقة زواج وائل كفوري وإليسا 

وفى تصريحات صحفية ، نفت مصادر مقربة من الفنان وائل كفوري  ما تم تداوله بشأن وجود أي زواج أو ارتباط رسمي بينه وبين إليسا، مؤكدة أن العلاقة بينهما تقتصر على الصداقة الممتدة منذ سن

وبين الجدل والتوضيح، انتهت القصة عند كون الصورة غير واقعية، بينما استمر التفاعل بسبب شعبية الفنانين واهتمام الجمهور بأخبارهما.

أعمال وائل كفوري 

من جهة أخرى، أطلق النجم وائل كفوري أحدث أعماله الغنائيّة باللهجة اللبنانيّة بعنوان "شو مشتقلي"، والّتي باتت متوفّرة عبر جميع التطبي

ويواصل وائل كفوري من خلال "شو مشتقلي" تقديم الأغنيات التي تجمع بين الإحساس الصادق والهوية الموسيقية الخاصة التي ميّزته على مدار سنوات، وسط تفاعل واسع من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقميّة.

أغنية "شو مشتقلي" من كتابة سين، فيما حملت الألحان والإنتاج الموسيقي توقيع طارق أبو جودة، مع توزيع موسيقي وميكس وماسترينغ لعباس صبّاح.

 أغاني إليسا

يشار إلى أن أحدث أغاني إليسا، هي أغنيتها الجديدة "ماتخذلنيش" شارة تتر فيلم "السلم والثعبان – لعب العيال" الذي تم عرضه في دور السينما بتاريخ نوفمبر  2025.

الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.

وائل كفوري إليسا حقيقة زواج وائل كفوري وإليسا أغاني إليسا أعمال وائل كفوري

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بالصور

صور زفاف تثير الجدل .. حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري | تقرير

وائل كفوري وإليسا
وائل كفوري وإليسا
وائل كفوري وإليسا

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