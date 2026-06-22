القبض على مصور إمتحاني الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة| خاص

علم موقع صدى البلد أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات المعنية نجحت في تحديد هوية وموقع صاحب الصورة المتداولة لامتحاني الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة .

حيث أحدثت الصور المتداولة بالأمس لإمتحاني الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة على جروبات الغش بتليجرام حالة من الجدل بسبب إلتقاطها من على «مفرش» بشكل يؤكد أن المصور ليس طالبا.

وأوضحت المصادر لـ صدى البلد أن من التقط هذه صورة الامتحان ملاحظ بإحدي لجان امتحانات الثانوية العامة، وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإحالته للنيابة العامة.

وشددت المصادر ، على أن هذا الملاحظ تسبب فقط في تداول أسئلة الدين والتربية الوطنية بعد توزيعها في اللجان ، نافية نجاحه في تسريب الأسئلة قبل اللجنة، وأوضحت المصادر ، أن الصور التي إلتقطها الملاحظ هي الصور الوحيدة التي تم تداولها بالأمس على جروبات الغش على تليجرام ولم ينجح أي طالب في تصوير الامتحانين بالأمس من أي لجنة في مصر .

وحذرت المصادر من أي شخص يقوم بتصوير ورقة الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ، سيتم القبض عليه خلال دقائق فقط، حيث تحمل كل ورقة أسئلة رقم كود خاص بها.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تتابع بصورة لحظية ودقيقة كافة الإجراءات المنظمة لـ امتحانات الثانوية العامة 2026

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 خط أحمر، موجها بتطبيق أعلى درجات الانضباط والشفافية بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة لجميع الطلاب تحقق مبدأ تكافؤ الفرص.



وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تقوم بكافة الاجراءات التي من شأنها ضمان حسن سير امتحانات الثانوية العامة 2026 ومواجهة أي معوقات أو ملاحظات بشكل فوري، مؤكدًا ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من قبل القيادات التعليمية ومديري الإدارات للوقوف على جاهزية اللجان والتأكد من التنفيذ الدقيق لجميع الإجراءات التنظيمية المقررة بمنتهى الحزم.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المتابعة الدقيقة لأعمال التفتيش وتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، والتأكد من كفاءة منظومة كاميرات المراقبة داخل مقار اللجان الامتحانية، مع التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية.