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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الثانوية العامة 2026|توضيح عاجل بشأن إمتحان اللغة الأجنبية الثانية والمعفيين منه

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن  اللغة الأجنبية الثانية التي سيمتحن فيها طلاب الصف الثالث الثانوي غدا الثلاثاء في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2026 ، درجاتها لا تضاف للمجموع ، ولكنها مادة نجاح ورسوب ، يجب أن يحصل الطالب فيها على 50% من الدرجة الكلية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تشمل اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة 2026 ( اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الألمانية - اللغة الأسبانية - اللغة الإيطالية - اللغة الصينية )

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 امتحان اللغة الأجنبية الثانية باللغة التي أدى فيها الامتحان في الصفين الأول والثاني الثانوي ولا يجوز تغييرها مطلقا

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية المقرر آداؤه غدا في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب النظام الجديد ، سيتكون من 25 سؤال وتكون الدرجة الكلية من 25 ، وستكون درجة النجاح من 12.5 درجة أي 50% من الدرجة الكلية

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. حالات الإعفاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك طلاب معفيين من آداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وتفاصيل هذه الحالات كالتالي :

*الطلاب المصريون:

 الذين كانوا يدرسون في بلاد لا تدرس بها اللغة الأجنبية الثانية يجوز اعفاؤهم من امتحان اللغة الأجنبية الثانية على النحو التالي :

- أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح الصف المناظر للصف الثاني الثانوي العام المصري في دولة لا تدرس فيها لغة أجنبية ثانية وإلتحق بالمدارس المصرية بالصف الثالث الثانوي ، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب إلى مدرسته بطلب للإعفاء من اللغة الثانية يرسل للمديرية لبحث مدى أحقية هذا الطالب في الإعفاء من الامتحان ويرفق طلب الاعفاء بإستمارة التقدم للامتحان

- عند نجاح الطالب يمنح شهادة الثانوية العامة ويكتب في خانة اللغة الأجنبية الثانية (معفي)

* الطلاب الوافدون:

- للطلاب الوافدين الحق في الإعفاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية عند التقدم لامتحان الصف الثالث الثانوي إذا كان الطالب قد إلتحق بالصف الثاني الثانوي مباشرة ولم يدرس اللغة الأجنبية الثانية في الصف الأول الثانوي ويرفق باستمارة التقدم للامتحان طلب الاعفاء

- يجوز للطالب دراسة احدى اللغات الأجنبية ( الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية - الإيطالية - الاسبانية - الصينية ) كلغة أجنبية ثانية

-الطلاب الذين يلحقون بالصف الثالث الثانوي لهم الحق في دراسة احدى اللغات الأجنبية وفق منهج المدرسة التي ألحقوا بها أو الاعفاء كليا من دراسة اللغات الأجنبية ، وفي هذه الحالة يمنحوا مصدقة بالمواد التي قاموا بدراستها

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