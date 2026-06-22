أمهات مصر: نطالب رؤساء لجان الثانوية العامة بإدخال الطلاب قبل الامتحان بـ10 دقائق

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا ناشدت خلاله رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بالإلتزام بتنفيذ تعليمات وتوجيهات وزارة التربية والتعليم بشأن دخول الطلاب إلى اللجان مبكرا قبل بدء موعد الامتحان بعشرة دقائق.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : نرجو ألا تتكرر شكاوى تأخر دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 التي شهدها أول أيام امتحانات الثانوية العامة أمس الأحد

حيث أوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن بعض لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 شهدت، أمس، تأخير في دخول الطلاب للجان، بسبب إجراءات التفتيش والزحام، مستطردة: "الدقيقة بتفرق والطالب في حاجة شديدة لكل ثانية من وقت الامتحان، وبالتالي لابد من بدء دخول الطلاب وتفتيشهم في وقت مبكر قبل انطلاق موعد الامتحان".

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر، أن تعليمات وزارة التربية والتعليم، تضمنت تخصيص مدخل مستقل لكل لجنة داخل المجمع الامتحاني، بما يضمن تنظيم حركة دخول الطلاب ومنع التكدس أمام اللجان، ولتحقيق الانسيابية المطلوبة في إجراءات الدخول والتفتيش.

كما قالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : لقد تضمنت تعليمات الوزارة، توجيه رؤساء اللجان ببدء إجراءات تفتيش الطلاب اعتبارًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لضمان الانتهاء من جميع الإجراءات قبل موعد بدء الامتحان، مع التأكيد على ضرورة تواجد جميع الطلاب داخل اللجان في موعد أقصاه الساعة الثامنة وخمسون دقيقة صباحًا، والالتزام بالمواعيد المحددة لتوزيع كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة، وعدم حدوث أي تأخير في بدء الامتحان، قائلة: "مش محتاجين غير تنفيذ تعليمات الوزارة".

الجدير بالذكر، تُعقد الامتحانات هذا العام داخل 613 مجمعًا امتحانيًا تضم 2032 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام 921 ألفًا و709 طلاب وطالبات بالنظامين الجديد والقديم، منهم 3403 طلاب بالنظام القديم، و918 ألفًا و306 طلاب بالنظام الجديد.