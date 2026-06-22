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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة تحت المتابعة اللحظية.. وانضباط اللجان خط أحمر

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة، عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك لمناقشة الاجراءات الخاصة بانضباط سير منظومة امتحانات الثانوية العامة التي انطلقت أمس، فضلا عن متابعة جهود التوسع في إنشاء مدارس جديدة والقضاء على نظام الفترة المسائية بحلول العام الدراسي المقبل واجراءات تطبيق برنامج العلاج الصيفي للطلاب ضعاف القراءة والكتابة.

جاء ذلك بحضور كمال سليمان نائب المحافظ والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية والدكتور محمد السيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

 توفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة لجميع الطلاب تحقق مبدأ تكافؤ الفرص

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن الوزارة تتابع بصورة لحظية ودقيقة كافة الإجراءات المنظمة لامتحانات الثانوية العامة، مشددًا على أن الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل داخل اللجان خط أحمر، موجها بتطبيق أعلى درجات الانضباط والشفافية بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة لجميع الطلاب تحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم بكافة الاجراءات التي من شأنها ضمان حسن سير الامتحانات ومواجهة أي معوقات أو ملاحظات بشكل فوري، مؤكدًا ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من قبل القيادات التعليمية ومديري الإدارات للوقوف على جاهزية اللجان والتأكد من التنفيذ الدقيق لجميع الإجراءات التنظيمية المقررة بمنتهى الحزم.

المتابعة الدقيقة لأعمال التفتيش وتأمين اللجان والتأكد من كفاءة منظومة كاميرات المراقبة

كما شدد الوزير على أهمية المتابعة الدقيقة لأعمال التفتيش وتأمين اللجان، والتأكد من كفاءة منظومة كاميرات المراقبة داخل مقار اللجان الامتحانية، مع التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة التعليمية داخل محافظة سوهاج، بما في ذلك معدلات الحضور والانتظام بالمدارس، وسبل تعزيز التواصل مع أولياء الأمور لدعم العملية التعليمية وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير والمحافظ الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، والخطط التنفيذية الرامية إلى التوسع في إنشاء المباني التعليمية الجديدة بما يتيح القضاء على الفترة المسائية للمرحلة الابتدائية بحلول العام الدراسي المقبل وتحقيق الاستغلال الأمثل للمنشآت التعليمية.

تنفيذ برنامج العلاج الصيفي المخصص لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب 

كما شدد الوزير محمد عبد اللطيف على أهمية تنفيذ برنامج العلاج الصيفي المخصص لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب الذين لم يحققوا المستويات المستهدفة، مؤكدًا أن الوزارة تولي هذا الملف أولوية قصوى باعتباره أساس العملية التعليمية وبناء شخصية الطالب وقدرته على التحصيل الدراسي.

ووجه الوزير مديري الإدارات التعليمية بمتابعة تنفيذ البرنامج العلاجي بصورة دقيقة، وإعداد قوائم حصر للطلاب المستهدفين، والتواصل المستمر مع أولياء الأمور لضمان انتظام أبنائهم في البرنامج والاستفادة منه بالشكل الأمثل.

ومن جانبه، استعرض اللواء طارق راشد محافظ سوهاج عددًا من المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، إلى جانب الموقف التنفيذي للمدارس الجديدة وخطط التوسع في إنشاء الفصول الدراسية، بما يسهم في تخفيف الكثافات الطلابية وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة.

كما أكد مواصلة التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم واستمرار تقديم كافة أوجه الدعم لضمان انضباط منظومة امتحانات الثانوية العامة وتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير التعليم وتحسين البيئة التعليمية داخل مدارس المحافظة.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الشكر لجميع القيادات التعليمية والعاملين بقطاع التعليم بمحافظة سوهاج، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وبذل أقصى الجهود لخدمة الطلاب والارتقاء بالمنظومة التعليمية بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية في تطوير التعليم.

سوهاج وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة

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