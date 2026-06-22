إعلام الاحتلال يعلق على أول انتصار لمصر في كأس العالم 2026 | شاهد

أبرزت هيئة البث العبرية "كان"، انتصار منتخب مصر على نيوزيلندا في إطار منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وخصصت هيئة البث العبرية، فقرة إخبارية عن انتصار مصر، نشرت خلاله مشاهد من مواجهة مصر ونيوزيلندا، التي جرت فجر اليوم في كندا، وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف لهدف ليتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة السابعة، والتي يتنافس فيها أيضا منتخبي بلجيكا وإيران، الذي يلتقي المنتخب المصري السبت المقبل.

وعنونت "كان" الفقرة بـ"مائة مليون فرعون يحتفلون: منتخب مصر ومحمد صلاح سجلا فوزًا أولًا في كأس العالم - والسيسي يعلق على الإنجاز".

ونشرت مقطع فيديو للاعبي المنتخب الوطني، خلال احتفالهم بالفوز داخل غرفة خلع الملابس على أنغام أغنية "حاطط على الهلافيت" حيث يظهر محمد صلاح كابتن المنتخب إلى جانب عدد آخر من اللاعبين.