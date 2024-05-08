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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع عنصرين من حزب الله في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بمقتل عنصرين من حزب الله في غارة إسرائيلية على بلدة العديسة جنوبي لبنان.

كما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "سرايا القدس" عن استشهاد 3 مجاهدين من كتيبة على الأسود في الساحة السورية على الحدود مع فلسطين في جنوب لبنان.

وقالت سرايا القدس: “ ننعى شهداءنا من كتيبة علي الأسود في الساحة السورية، الذين ارتقوا على حدود فلسطين في جنوب لبنان، خلال أدائهم واجبهم القتالي ضمن معركة طوفان الأقصى” ، وهم الشهيد المجاهد محمود محمد بلاوني (29 عاما) "أبو عدي"، الشهيد المجاهد أحمد محمد حلاوة (28 عاما) "أبو محمد" ،الشهيد المجاهد محمد حسين جود (27 عاما) "أبو ورد".


وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر  أكتوبر الماضي، إلى 34844 شهيدا وأكثر من 78404 إصابات، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت المصادر الطبية أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و200 إصابة.

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