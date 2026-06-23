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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة: حسام حسن مستمر مع المنتخب الوطني بعد المونديال

حسام حسن
حسام حسن
عبدالله هشام

أعرب خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس بعثة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 ، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفراعنة على نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات بالمونديال المقام بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق المنتخب الوطني فوزاً ثميناً على نظيره النيوزيلندي بثلاثية مقابل هدف سجلها مصطفى زيكو ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، ليحقق الفراعنة الفوز الأول في تاريخ المشاركات بالمونديال.

وقال خالد الدرندلي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN :حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني نجح في إدارة مباراة نيوزيلندا باقتدار وأغلق مفاتيح لعب المنافس، وكنت أتوقع أنه سيجري تعديلات على التشكيل الأساسي عن المباراة السابقة أمام بلجيكا، لكنني فوجئت أنه خاض مباراة نيوزيلندا بنفس التشكيل الذي لعب به اللقاء الأول.

وتابع: حسام حسن مستمر مع المنتخب الوطني بعد المونديال، وسيتم عقد جلسة معه بعد انتهاء منافسات كأس العالم من أجل الحديث حول تمديد التعاقد، فهو يسير على خطى ثابتة منذ توليه القيادة الفنية للمنتخب الوطني.

منتخب مصر كأس العالم حسام حسن اتحاد الكرة نيوزيلندا

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