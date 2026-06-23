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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان.. فرحة بفوز منتخب مصر ومتابعة لرصد درجات الشهادة الإعدادية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاتنين الموافق:  22/6/2026 أحداث متنوعة. 
 

لا تزال أجواء الفرحة مستمرة فى شوارع أسوان عقب فوز منتخب مصر لكرة القدم على نظيره منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1، فى المباراة التى جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

https://www.elbalad.news/7012707

تفقد الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات، للاطمئنان على سير العمل، وكان باستقبال محمد حسن حفني رئيس لجنة النظام والمراقبة.

https://www.elbalad.news/7013061

تواصل جامعة أسوان استعداداتها المكثفة لتنظيم فعاليات ملتقى التوظيف والتطوير المهني الأكبر "Career Day 2026"، والذي ينظمه المركز الجامعي للتطوير المهني يوم الإثنين الموافق 6 يوليو 2026 بمقر جامعة أسوان الجديدة. 

https://www.elbalad.news/7013142

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج تنفيذ فعاليات وأنشطة مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة " ، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، بهدف تعزيز ثقافة التعلم المستمر وتمكين المواطنين بمختلف الفئات العمرية 

https://www.elbalad.news/7013319

نجحت جمعية الأورمان فى إجراء عمليات عيون لعدد 9 مرضى ضمن المرضى غير القادرين بقرى ومراكز محافظة أسوان. 

https://www.elbalad.news/7013365

واصلت مديرية التموين بأسوان حملاتها المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين، وضبط المخالفات التموينية، والتصدي لأي محاولات للغش أو الاحتكار أو التلاعب بالأسعار. 
 

https://www.elbalad.news/7013360

في ضوء توجه الدولة المصرية نحو الاستثمار في رأس المال البشري وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان في فعاليات قمة «ستارت 2026» التي استضافها المتحف المصري الكبير. 

https://www.elbalad.news/7013376

جهود متنوعة 
 

واصلت مديرية الطب البيطرى بأسوان بقيادة الدكتور جمعة مكي، تنفيذ حملات التحصين والتوعية بمختلف المناطق السكنية؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الأمراض المشتركة .

https://www.elbalad.news/7013414

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، جهود إدارة المرور لتطبيق الآلية الجديدة التي تستهدف تحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

https://www.elbalad.news/7013416

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فعاليات المناقشات العلنية لأبحاث الدفعة السادسة من برنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال (بروتوكول جامعة قنا)، وذلك وسط حضور أكاديمي بارز وإشراف الأستاذ الدكتور حسن أمين الشقطي، عميد الكلية،  بمشاركة الدكتور وليد علام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عباس أستاذ الاقتصاد المساعد.

https://www.elbalad.news/701342

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