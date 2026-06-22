فى جامعة أسوان .. مناقشات لأبحاث الماجستير المهني بإدارة الأعمال

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فعاليات المناقشات العلنية لأبحاث الدفعة السادسة من برنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال (بروتوكول جامعة قنا)، وذلك وسط حضور أكاديمي بارز وإشراف الأستاذ الدكتور حسن أمين الشقطي، عميد الكلية، بمشاركة الدكتور وليد علام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عباس أستاذ الاقتصاد المساعد.

ويأتى ذلك في خطوة تؤكد حرص القيادة الجامعية على دعم مسارات البحث العلمي التطبيقي.



وقد حرص على التواجد الميداني والمشاركة الفعالة في لجان الحكم والمناقشة؛ حيث ترأس جلسة مناقشة لبحث تطبيقي متميز للباحثة "هاجر خيري عبد اللطيف"، بعنوان: "تأثير الثقافة التنظيمية على جودة الخدمات الصحية - دراسة تطبيقية على مستشفى أسوان الجامعي". وقد أشاد الدكتور لؤي نصرت بمستوى الطرح العلمي للباحثة والنتائج التي توصلت إليها، مؤكداً أن الماجستير المهني يمثل جسراً حيوياً يربط بين الفكر الإداري الأكاديمي والواقع العملي في مؤسسات الدولة.



جهود جامعية



شهدت الفعاليات مناقشة (23) باحثاً في يومها الأول، ونحو 18 بحثا في البوم الثاني، حيث تنوعت الأطروحات العلمية لتشمل مجالات استراتيجية بالغة الأهمية في ظل التحول الرقمي الحالي، منها:

1/تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال.

2/نظم الحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي.

3/التكنولوجيا المالية (FinTech) ودورها في تعزيز الاقتصاد.

4:القيادة التحويلية كركيزة للتطوير الإداري.



من جانبه، أوضح الدكتور حسن أمين الشقطي أن الأبحاث المقدمة لم تكن مجرد متطلبات أكاديمية، بل جاءت كدراسات تطبيقية معمقة تضع حلولاً غير تقليدية للتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص، مما يرسخ دور جامعة أسوان كـ "بيت خبرة" وطني يعتمد على المنهج العلمي في اتخاذ القرار وتطوير الخدمات.

ضمت لجان التحكيم نخبة من قامات الجامعة، منهم الأستاذ الدكتور وليد علام محمدين، وكيل كلية الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محمد عباس برسي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالكلية، والذين أثنوا بدورهم على الجهد المبذول في صياغة التوصيات العملية التي تضمنتها الدراسات، والتي تستهدف رفع كفاءة الأداء الإداري والخدمي في المجتمع الأسواني.