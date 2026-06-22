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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار حملات تحصين الكلاب الحرة للحد من الأمراض والحفاظ على سلامة المواطنين فى أسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

واصلت مديرية الطب البيطرى بأسوان بقيادة الدكتور جمعة مكي، تنفيذ حملات التحصين والتوعية بمختلف المناطق السكنية؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الأمراض المشتركة .

ويأتي ذلك في إطار التفاعل المباشر مع المطالب الجماهيرية، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بتكثيف الجهود للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة بأسلوب علمي وإنساني متكامل.

تنفيذ حملات التحصين والتوعية بمختلف المناطق

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ حملة بيطرية مكبرة لتحصين عدد من الكلاب الحرة بمنطقة المعمارية التابعة لمدينة البصيلية بمركز إدفو، وذلك ضمن خطة المحافظة للتعامل مع الحيوانات الحرة وفق أسس علمية، بالتوازي مع نشر الوعي بين المواطنين حول طرق التعامل الآمن معها.
 

جهود الطب البيطرى

وأكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أن التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة يتم من خلال رؤية متكاملة تعتمد على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق الأساليب العلمية والإنسانية في التعامل مع الحيوانات، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بانتشار الحيوانات غير المحصنة.

وأشار المحافظ إلى أهمية التعاون المجتمعي مع الأجهزة التنفيذية، من خلال سرعة الإبلاغ عن أي حالات تمثل خطرًا على المواطنين أو تحتاج إلى تدخل بيطري، وعدم التعامل العشوائي مع الكلاب الحرة، مع الالتزام بالإرشادات الوقائية للحفاظ على السلامة العامة.

استمرار الحملات البيطرية بمختلف أنحاء المحافظة

ومن جانبها، دعت مديرية الطب البيطري المواطنين إلى سرعة التواصل والإبلاغ عن أي حالات تستدعي التدخل من خلال الخط الساخن (19561)، بما يسهم في سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات بكفاءة وفاعلية.

وأكد الدكتور جمعة مكي استمرار تنفيذ حملات التطعيم والتعقيم والتوعية بجميع مراكز ومدن المحافظة؛ للحد من انتشار مرض السعار، وتحقيق التوازن البيئي، وخلق بيئة صحية وآمنة ومستدامة للمواطنين.

متابعة مستمرة لتحقيق بيئة صحية آمنة

وتواصل محافظة أسوان متابعة تنفيذ خطة التعامل مع ظاهرة الكلاب الحرة، من خلال تكامل جهود الأجهزة التنفيذية والطب البيطري، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويحافظ على صحة المواطنين وجودة الحياة داخل المجتمع الأسواني.

وتأتي حملات تحصين الكلاب الحرة ضمن جهود محافظة أسوان لتعزيز منظومة الصحة العامة، والتعامل مع الظواهر المجتمعية بأسلوب علمي وإنساني، من خلال الوقاية والتوعية والمشاركة المجتمعية؛ لتحقيق بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين.

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