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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مركبات توك توك مخالفة خلال حملات مرورية فى أسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، جهود إدارة المرور لتطبيق الآلية الجديدة التي تستهدف تحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

ويأتي ذلك، في ظل الجهود المكثفة التي تنفذها محافظة أسوان، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لضبط منظومة تشغيل مركبات «التوك توك».

حملات مرورية لضبط المركبات المخالفة

وفي هذا الإطار، قامت إدارة المرور بضبط 7 مركبات «توك توك» بأماكن متفرقة أمام محطات المواد البترولية أثناء محاولتها التزود بالوقود، حيث تبين أن 3 مركبات منها استوفت إجراءات الترخيص وحصلت على الكارت بالكود، بينما لم تستوفِ 4 مركبات أخرى المستندات المطلوبة، وتم تحويلها إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

منظومة تشغيل «التوك توك»

وأكد محافظ أسوان أن منظومة التعامل مع مركبات «التوك توك» تعتمد على تطبيق مجموعة من الإجراءات المنظمة للتشغيل، مع التعامل الفوري مع المخالفات، بما يسهم في تنظيم حركة المرور، وتحقيق السيولة المرورية، ورفع مستوى الأمان للمواطنين.

إجراءات ضبط منظومة تشغيل مركبات «التوك توك»:

◄ التصريح بترخيص مركبات «التوك توك» المستخدمة في نقل الأشخاص، والثابت شراؤها قبل 1/7/2026، وفقًا للاشتراطات الفنية والتصنيعية المقررة.

◄ التشديد على أصحاب المركبات بسرعة استكمال إجراءات الترخيص خلال الفترة المتبقية؛ تجنبًا للتعرض للعقوبات والإجراءات المقررة.

◄ يسهم الترخيص في استخراج الكارت الخاص بالمركبة بالكود المخصص لها.

◄ عقب انتهاء المهلة المحددة، سيتم منع أي مركبة «توك توك» غير مرخصة من التزود بالوقود داخل محطات المواد البترولية.

◄ بعد انتهاء المدة المحددة، سيتم التحفظ على أي مركبة «توك توك» لا تحمل كودًا أو ترخيصًا.

وتأتي حملات ضبط مركبات «التوك توك» ضمن خطة محافظة أسوان لتنظيم منظومة النقل الداخلي، وتطبيق القانون على المركبات المخالفة، بما يحقق الأمان ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

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