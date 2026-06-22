تنفيذ أنشطة مبادرة أنا متعلم مدى الحياة بإجمالى 64 ألف مستفيد بأسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج تنفيذ فعاليات وأنشطة مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة " ، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، بهدف تعزيز ثقافة التعلم المستمر وتمكين المواطنين بمختلف الفئات العمرية .

ويأتى ذلك فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 .

تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية متنوعة

وفى هذا الإطار ، تم مواصلة تنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج التدريبية خلال الربع الأول من عام 2026 ، والتى إستهدفت دعم التعليم المستمر ، ورفع المهارات ، وتأهيل الشباب والسيدات لسوق العمل ، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى وبناء القدرات .

أنشطة المبادرة

أسفرت جهود تنفيذ المبادرة عن تحقيق نتائج إيجابية ، حيث بلغ إجمالى المستفيدين من مختلف الأنشطة 64,110 مستفيدين ، من خلال تنفيذ 17,149 نشاطاً تعليمياً ، و535 دورة تدريبية رقمية ، بالإضافة إلى 390 ورشة تدريبية متخصصة لسوق العمل ، كما شملت الأنشطة برامج ريادة الأعمال ، والتدريب المهنى ، والشباب والرياضة ، وتمكين المرأة ، ودمج ذوى الهمم ، بما يسهم فى توفير فرص حقيقية للتنمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين .

توفير فرص عمل ودعم الفئات الأولى بالرعاية



وفى إطار تعزيز التمكين الاقتصادى والاجتماعى ، ساهمت المبادرة فى توفير 125 فرصة عمل ، إلى جانب استخراج 374 بطاقة رقم قومى للسيدات المستهدفات ، فضلاً عن تقديم 7,700 وجبة رمضانية للأسر الأولى بالرعاية ، بما يعكس التكامل بين برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية .

إستمرار التوسع فى المبادرة لتحقيق أهداف التنمية

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على استمرار دعم وتنفيذ مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" والتوسع فى برامجها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين ، مشدداً على أهمية الاستثمار فى الإنسان باعتباره محوراً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.



ووجه المحافظ بمواصلة التنسيق بين كافة الجهات المعنية ، وتكثيف الأنشطة التعليمية والتدريبية ، بما يساهم فى تنمية مهارات المواطنين وتعزيز مشاركتهم فى سوق العمل .

متابعة مستمرة لتعزيز بناء الإنسان



تواصل محافظة أسوان متابعة تنفيذ فعاليات المبادرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، لضمان تحقيق أهدافها فى نشر ثقافة التعلم مدى الحياة ، ودعم الشباب والمرأة والفئات المستهدفة ، وتحقيق مردود إيجابى على المجتمع الأسوانى.



تأتى جهود تنفيذ مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" ضمن رؤية محافظة أسوان لبناء الإنسان وتنمية القدرات ، من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية متنوعة ، ودعم التمكين الاقتصادى والاجتماعى ، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة للمواطنين.