أيمن يونس: حسام حسن "لئيم كورة" وتغييراته قلبت المباراة أمام نيوزيلندا

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، سعادته الكبيرة بفوز منتخب مصر على نيوزيلندا، مشيرًا إلى أن المنتخب نجح في تحقيق حلم مهم وكسر قاعدة تاريخية، لينتقل إلى مرحلة جديدة في مشواره، مؤكدًا أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق.

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "نحن سعداء بالفوز على نيوزيلندا، فقد حققنا حلمًا مهمًا وكسرنا قاعدة كانت تمثل عائقًا، وانتقلنا إلى مرحلة جديدة، خاصة أن المباراة لم تكن سهلة".

وأضاف: "قضينا أول نصف ساعة نجاري المنافس ونلعب بأسلوبه، لكن حسام حسن تدخل وغير شكل الفريق، وبدأت شخصية منتخب مصر تظهر بوضوح في الشوط الثاني، ونجحنا في العودة للمباراة".

وتابع: "حسام حسن أجرى تغييرات غير عادية، والتقليل من أي شخص داخل المنظومة أمر غير مقبول. لقد قام بعملية إصلاح فوري داخل الملعب من خلال تغيير بعض مراكز اللاعبين، وهذا لم يكن وليد الصدفة".

وأشاد يونس بدور محمد صلاح، قائلًا: "محمد صلاح يمتلك شخصية رائعة، ومن المثير كيف أقنع زيكو بأداء دور مشابه لفيرمينو في لقطة الهدف الثاني، كما أن صلاح بدأ يفرض شخصيته الإيجابية على اللاعبين ويُظهر أفضل ما لديهم".

وعن عمر مرموش، قال: "لا يجب أن نظلم مرموش، لأنه يؤدي دورًا صعبًا داخل الملعب، وغالبًا ما يكون محاصرًا من أكثر من لاعب، وحسام حسن يتركه في هذه المنطقة من أجل شغل المدافعين وتقليل الضغط عن باقي زملائه".

واستكمل: "منتخب مصر كان قادرًا على تحقيق فوز أكبر، لكن الفريق أهدر أكثر من فرصة محققة خلال اللقاء".

واختتم تصريحاته قائلًا: "حسام حسن مدرب (لئيم كورة)، ويجيد إدارة المباريات بذكاء كبير، ومن الممكن أن يكون الإبقاء على مرموش في الملعب جزءًا من خطة لتخفيف الضغط عن لاعبي الخط الأمامي، خاصة في ظل الرقابة اللصيقة التي يتعرض لها من ثنائي دفاع المنافس".