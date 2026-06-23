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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هالاند رجل مباراة السنغال والنرويج في كأس العالم

هالاند
هالاند
رباب الهواري

واصل منتخب النرويج عروضه القوية في بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره السنغالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما صباح الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقدم المنتخب النرويجي أداءً مميزًا على مدار شوطي اللقاء، ونجح في استغلال الفرص التي سنحت له أمام المرمى، ليحصد ثلاث نقاط جديدة عززت موقعه في صدارة المجموعة، وضمنت له رسميًا بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من البطولة قبل خوض الجولة الأخيرة.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين المنتخبين، حيث تبادل الطرفان الهجمات في مواجهة اتسمت بالندية والحماس، إلا أن لاعبي النرويج نجحوا في حسم النتيجة لصالحهم بفضل الفاعلية الهجومية والانضباط التكتيكي، رغم المحاولات المتكررة من المنتخب السنغالي للعودة في النتيجة.

وبهذا الانتصار، رفع المنتخب النرويجي رصيده من النقاط ليؤكد تأهله إلى الدور المقبل، بينما أصبحت مهمة المنتخب السنغالي أكثر تعقيدًا في سباق المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، بعدما تلقى خسارته في الجولة الثانية.

الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن رجل المباراة

عقب انتهاء المواجهة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم هوية أفضل لاعب في المباراة، وذلك بعد انتهاء عملية التصويت التي شاركت فيها الجماهير عبر المنصة الرسمية الخاصة بالبطولة.

وجاء اختيار النجم إيرلينج هالاند هو من تم اختياره كرجل مباراة النرويج والسنغال، بعدما سجل هدفين في اللقاء وواصل أدائه الرائع في البطولة، حيث لعب دورًا مؤثرًا في انتصار منتخب بلاده، سواء من خلال مساهماته الهجومية أو حضوره القوي في مختلف أوقات المباراة، لينال إشادة الجماهير والمتابعين.

ويواصل منتخب النرويج بذلك تقديم مستويات مميزة في البطولة، مؤكدًا طموحه في الذهاب بعيدًا خلال النسخة الحالية من كأس العالم، خاصة بعد ضمان التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية، في وقت ينتظر فيه المنتخب مباراته الأخيرة في دور المجموعات من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة والدخول إلى مرحلة خروج المغلوب بأفضل صورة ممكنة

هالاند النرويج كأس العالم اخبار الرياضة

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