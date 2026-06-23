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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هدفان في مرمى السنغال.. هالاند يواصل كتابة التاريخ في كأس العالم

هالاند
هالاند
رباب الهواري

يبدو أن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند خُلق ليترك بصمته في أكبر المحافل الكروية، بعدما واصل تألقه اللافت في بطولة كأس العالم، وقاد منتخب بلاده لتوسيع الفارق أمام السنغال بتسجيل الهدف الثالث، لتصبح النتيجة 3-1 لصالح النرويج في مواجهة قوية ضمن منافسات دور المجموعات.

واصل هالاند هوايته المفضلة في هز الشباك، مستغلًا المساحات داخل منطقة الجزاء ليضيف الهدف الثالث لمنتخب النرويج، مؤكدًا مرة أخرى قيمته كواحد من أخطر المهاجمين في العالم. وبهذا الهدف، أصبح الهداف التاريخي لمنتخب النرويج في نهائيات كأس العالم برصيد ثلاثة أهداف، وهو إنجاز حققه خلال مباراتين فقط، في بداية استثنائية لمسيرته المونديالية.

أرقام تهديفية تضعه بين الكبار

ولم يتوقف إنجاز هالاند عند التألق في كأس العالم، بل رفع أيضًا رصيده إلى 58 هدفًا دوليًا بقميص منتخب النرويج، ليواصل تسلقه لقائمة أبرز الهدافين على الساحة الدولية، متجاوزًا أسماء لامعة صنعت تاريخها مع منتخباتها، مثل أوليفييه جيرو، وكلينت ديمبسي، ويونس محمود.

ويؤكد هذا الرقم الاستثنائي قدرة المهاجم النرويجي على الحفاظ على معدلات تهديفية مذهلة، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، ليصبح أحد أبرز نجوم جيله وأكثرهم تأثيرًا أمام المرمى.

النرويج تقترب من حسم التأهل

بفضل تألق هالاند وفاعلية الخط الهجومي، فرض المنتخب النرويجي سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في توسيع الفارق إلى ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليقترب من تحقيق انتصار ثمين يعزز حظوظه في بلوغ الدور المقبل من البطولة.

وفي المقابل، يجد المنتخب السنغالي نفسه أمام مهمة صعبة للعودة في النتيجة، بعدما اصطدم بقوة هجومية كبيرة وتألق لافت من نجوم المنتخب النرويجي، وفي مقدمتهم هالاند، الذي يواصل تقديم عروض استثنائية ويثبت أنه أحد أبرز نجوم كأس العالم، بعدما جمع بين الأداء المميز والحسم أمام المرمى، ليقود منتخب بلاده نحو إنجاز جديد ويؤكد أنه أحد أكثر المهاجمين تأثيرًا على الساحة الدولية في الوقت الحالي.

هالاند النرويج السنغال كأس العالم اخبار الرياضة

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